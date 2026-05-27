محافظ أسيوط يؤدي صلاة عيد الأضحى بساحة أرض الملاعب

أدى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، صباح اليوم الأربعاء، صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة أرض الملاعب أمام ديوان عام المحافظة بحي شرق مدينة أسيوط، وسط حضور المئات من المواطنين الذين توافدوا منذ الساعات الأولى من الصباح لأداء الصلاة في أجواء إيمانية وروحانية مميزة.

جاء ذلك بحضور اللواء مجدي سالم، مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد، واللواء وائل نصار، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، و خالد عبد الرؤوف، سكرتير عام المحافظة، واللواء عبدالله أبو النجا، مستشار المحافظ، والعقيد محمد شعراوي، المستشار العسكري للمحافظة، وفضيلة الدكتور عيد علي خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، إلى جانب عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المراكز والأحياء، والقيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة.

وألقى خطبة العيد وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، والتي تناول خلالها فضل عيد الأضحى المبارك وقيم التضحية والتكافل وصلة الرحم، مؤكدًا أهمية نشر روح المحبة والتسامح بين أبناء المجتمع.

وعقب أداء الصلاة، حرص محافظ أسيوط على تبادل التهاني مع المواطنين، والتقاط الصور التذكارية مع الأطفال والأسر، معربًا عن خالص تهانيه للرئيس عبد الفتاح السيسي، ولجموع الشعب المصري وأبناء محافظة أسيوط بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يعيد هذه المناسبة على مصر بالخير واليمن والبركات.

وأكد اللواء محمد علوان، أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات والمرافق الحيوية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة مباشرة مع الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية والبيئة، مشيرًا إلى انعقاد غرفة الأزمات والعمليات المركزية بالمحافظة بشكل دائم وربطها بغرف العمليات الفرعية بالمراكز والأحياء والمديريات الخدمية لتلقي أي بلاغات والتعامل الفوري معها.

وأوضح المحافظ أنه تم تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق ومحال الجزارة ومنافذ بيع اللحوم للتأكد من جودة المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فضلًا عن توفير كميات كافية من السلع الغذائية واللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين، بالتنسيق مع مديريات التموين والطب البيطري والصحة.

وأشار إلى رفع درجة الاستعداد بالمستشفيات العامة والمركزية ووحدات الإسعاف، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم، مع إلغاء الإجازات للأطقم الطبية بأقسام الطوارئ والاستقبال، لضمان سرعة التعامل مع أي حالات طارئة خلال فترة العيد.

وأضاف محافظ أسيوط أنه تم تكليف رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والإشغالات بمحيط المساجد والساحات والمتنزهات والحدائق العامة، مع متابعة انتظام المرافق والخدمات الحيوية، خاصة الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، وتكثيف الحملات على المواقف العامة لضمان انتظام حركة النقل وعدم استغلال المواطنين.

وشهدت ساحة الصلاة أجواءً من البهجة والفرحة بين المواطنين، خاصة الأطفال الذين حرصوا على تبادل التهاني، فيما انتشرت فرق الهلال الأحمر والكشافة والكيانات الشبابية والأحزاب لتقديم الدعم والإرشادات للمصلين وتنظيم حركة الدخول والخروج من الساحة.