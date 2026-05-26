غدًا.. محافظ أسيوط يؤدي صلاة عيد الأضحى بساحة أرض الملاعب وسط جاهزية كاملة بكافة القطاعات

يؤدي اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، صباح غدًا الأربعاء، صلاة عيد الأضحى المبارك بساحة أرض الملاعب بشارع الثورة بحي شرق أمام ديوان عام المحافظة، بحضور القيادات التنفيذية والأمنية والدينية والشعبية، وجموع المواطنين من أبناء المحافظة، وذلك في إطار الاستعدادات الشاملة التي انتهت منها المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك لعام 1447هـ / 2026م.

وأكد محافظ أسيوط أن جميع الأجهزة التنفيذية والخدمية بالمحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى بالتنسيق مع مديرية الأوقاف وكافة الجهات المعنية، لضمان توفير الأجواء المناسبة أمام المواطنين لأداء صلاة العيد بسهولة ويسر وفي أجواء آمنة ومنظمة.

وأوضح المحافظ أن مديرية الأوقاف أنهت تجهيز 182 ساحة و3452 مسجدًا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لاستقبال المصلين، مع تخصيص خطيب أساسي وآخر احتياطي بكل ساحة، والالتزام الكامل بالتعليمات المنظمة لشعائر صلاة العيد.

كما انتهت الوحدات المحلية من تنفيذ حملات مكثفة للنظافة ورفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة العامة والتجميل بمحيط الساحات والمساجد والشوارع المؤدية إليها، بما يضمن ظهور المحافظة بالمظهر الحضاري اللائق خلال أيام العيد.

وفي القطاع الصحي، تم رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية وأقسام الاستقبال والطوارئ، مع انتظام عمل الأطقم الطبية ونوبات العمل على مدار 24 ساعة، والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأكياس الدم، إلى جانب رفع جاهزية مرفق الإسعاف للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة.

كما كثفت مديرية التموين والأجهزة الرقابية حملاتها على الأسواق ومحال الجزارة والثلاجات ومنافذ بيع السلع الغذائية، لمتابعة صلاحية المعروض وضبط الأسعار والتأكد من توافر السلع الأساسية واللحوم بالكميات المناسبة للمواطنين طوال فترة العيد.

وفيما يتعلق بالمجازر الحكومية، جرى الانتهاء من أعمال التجهيز والتطهير لعدد 29 مجزر حكومي لاستقبال الأضاحي وتقديم خدمات الذبح للمواطنين والجزارين بالمجان طوال أيام العيد، مع تكثيف حملات المتابعة لمنع الذبح بالشوارع حفاظًا على البيئة والصحة العامة.

وشملت الاستعدادات كذلك رفع درجة الجاهزية بشركتي مياه الشرب والكهرباء، من خلال تشكيل فرق طوارئ وورش صيانة تعمل على مدار الساعة للتعامل السريع مع أي أعطال وضمان انتظام الخدمات بالمرافق الحيوية والمنشآت العامة.

وفي السياق ذاته، تم تفعيل غرفة العمليات الرئيسية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، إلى جانب غرف عمليات فرعية بكافة الوحدات المحلية والمديريات الخدمية، لمتابعة الأوضاع على مدار الساعة والتعامل الفوري مع أي شكاوى أو بلاغات خلال أيام العيد.

وأكد المحافظ أن الخط الساخن للأزمات والطوارئ رقم 114 يعمل على مدار 24 ساعة لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل السريع مع أي طوارئ، مشددًا على استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة التنفيذية لتوفير أجواء آمنة ومستقرة للمواطنين خلال الاحتفال بعيد الأضحى المبارك.