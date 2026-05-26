محافظ أسيوط يوجه بالتنسيق بين التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية لضمان وصول لحوم الأضاحي لمستحقيها

أكد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية؛ لضمان وصول الدعم والرعاية إلى الأسر الأولى بالرعاية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة خلال المناسبات والأعياد.

وأشار المحافظ إلى أن مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط عقدت اجتماعًا موسعًا برئاسة حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وبحضور ولاء الدين سالمان مدير إدارة الجمعيات الأهلية، وممثلي جمعية الأورمان، إلى جانب ممثلي 52 جمعية أهلية، لبحث آليات تنفيذ مشروع توزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح محافظ أسيوط أن الاجتماع تناول خطة توزيع 40 عجلًا على الجمعيات المشاركة، مع استعراض آليات الذبح داخل المجازر الحكومية المعتمدة، وطرق التغليف والتعبئة والتوزيع، بما يضمن وصول اللحوم للمستفيدين بصورة آدمية ولائقة، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية والبيطرية للحفاظ على سلامة وجودة اللحوم.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لعمليات الذبح والتوزيع، وتحقيق العدالة في وصول الدعم إلى مستحقيه، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم المبادرات المجتمعية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين وإدخال البهجة على الأسر الأكثر احتياجًا خلال عيد الأضحى المبارك.

وأضاف اللواء محمد علوان أن مؤسسات المجتمع المدني شريك أساسي في جهود التنمية وتحقيق التكافل الاجتماعي، مثمنًا الدور الإنساني الذي تقوم به الجمعيات الأهلية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي في دعم الفئات الأولى بالرعاية بمختلف أنحاء المحافظة.