محافظ أسيوط يواصل استقبال المهنئين بعيد الأضحى وسط أجواء احتفالية

استقبل اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، جموع المهنئين بديوان عام المحافظة، وسط أجواء احتفالية غلبت عليها مشاعر الود والتآخي وتبادل التهاني بهذه المناسبة المباركة.

وذلك في إطار مواصلة استقبال المهنئين بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، و خالد عبد الرؤوف السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد سليم السكرتير العام المساعد للمحافظة.

وشهدت قاعة الصالونات بديوان عام المحافظة توافدًا واسعًا من القيادات التنفيذية والشعبية، ووكلاء الوزارات، ورؤساء المراكز والأحياء، ورؤساء شركات المرافق، إلى جانب ممثلي الأحزاب السياسية، من بينها أحزاب الجبهة الوطنية ومستقبل وطن وحماة وطن، فضلًا عن أعضاء النقابات المهنية والكيانات الشبابية، وعدد من القيادات المجتمعية، ومديري الإدارات بالديوان العام، وحشد من المواطنين الذين حرصوا على تقديم التهنئة لمحافظ أسيوط، معربين عن أمنياتهم بأن يعيد الله هذه المناسبة على مصر بمزيد من الأمن والاستقرار.

وتضمنت فعاليات الاستقبال فقرات فنية قدمتها فرقة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني، بمشاركة نخبة من الفنانين، حيث قدمت الفرقة مجموعة من الأغاني الوطنية وأغاني العيد التي أضفت أجواءً من البهجة والتفاعل بين الحضور، ولاقت استحسان الجميع، كما شهد اللقاء تقديم عدد من الهدايا التذكارية لمحافظ أسيوط.

ومن جانبه، تبادل محافظ أسيوط التهاني مع الحضور، معربًا عن خالص تهانيه لأبناء المحافظة والشعب المصري بمناسبة عيد الأضحى المبارك، مؤكدًا أن الأعياد والمناسبات الدينية تمثل فرصة مهمة لتعزيز روح المحبة والترابط بين أبناء الوطن، داعيًا الله أن يعيد هذه الأيام المباركة على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات، وأن تنعم بمزيد من الأمن والاستقرار والتقدم في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما أعرب المحافظ عن تقديره للحضور وحرصهم على المشاركة وتقديم التهنئة، مؤكدًا أن تلاحم المصريين في مثل هذه المناسبات يعكس قوة النسيج الوطني وقدرته على مواجهة التحديات، من خلال التعاون والتكاتف بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المختلفة، بما يدعم جهود التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ختام اللقاء، حرص الحضور على التقاط الصور التذكارية مع اللواء محمد علوان محافظ أسيوط والقيادات التنفيذية، في أجواء سادتها الألفة وتبادل التهاني.

يذكر أن محافظ أسيوط كان قد استقبل خلال الأيام الماضية عددًا من القيادات الدينية ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتقديم التهنئة بعيد الأضحى المبارك، كما بعث في وقت سابق برقيات تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، وفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة مفتي الجمهورية، ووزير الأوقاف، وعدد من الوزراء والمحافظين، بمناسبة العيد المبارك، متمنيًا دوام الخير والرخاء لمصر وشعبها.