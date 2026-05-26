مدحت العدل يفجر مفاجأة بشأن أحمد سيد زيزو

أكد مدحت العدل، عضو لجنة الاستثمار بنادي الزمالك، أن رحيل أحمد سيد زيزو عن فريق الكرة الأول بالنادي كشف عن الإمكانيات الفنية الكبيرة للاعب البرازيلي خوان كارلوس بيزيرو.

وقال مدحت العدل، خلال تصريحات عبر قناة ON، إنه يتوجه بالشكر إلى أحمد سيد زيزو ووالده على ما حدث خلال الفترة الماضية، موضحًا أن غياب اللاعب أظهر قدرات خوان كارلوس بيزيرو الفنية وإمكاناته الكبيرة مع الفريق.

وأضاف أن ملف تجديد عقد أحمد سيد زيزو شهد مفاوضات مستمرة من جانب إدارة الزمالك، مؤكدًا أن النادي قدم عرضًا مناسبًا للاعب، إلا أنهم اكتشفوا لاحقًا وجود اتفاق مسبق مع طرف آخر.

وأشار مدحت العدل إلى أن إدارة النادي كانت حريصة على استمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق، لكن الأمور لم تسر بالشكل المطلوب خلال الفترة الماضية