بث مباشر.. خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة

ديني

إيمان طلعت

حرصًا من موقع صدى البلد على تقديم خدمة إخبارية متميزة لمتابعي موقعها الإلكتروني، ننقل لكم بث مباشر لـ حجاج بيت الله الحرام وهم يستمعون لخطبة يوم عرفة بمسجد نمرة.

خطبة يوم عرفة من مسجد نمرة 

ويجلس الحجاج فى مسجد نمرة للإستماع إلى خطبة عرفة وأداء صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم.

خطبة عرفة اليوم

وصدرت موافقة الجهات الرسمية في السعودية، بأن يلقي الشيخ الدكتور علي الحذيفي، إمام وخطيب المسجد الحرام؛ خطبة عرفة اليوم من مسجد نمرة.

من  هو خطيب يوم عرفة الشيخ علي الحذيفي
هو علي بن عبد الرحمن بن علي بن أحمد الحذيفي، قارئ و إمام سعودي من مواليد سنة ۱۳٦٦ه في قرية "القرن المستقيم" ببلد العوامر (جنوب مكة).
تعلم الشيخ علي الحذيفي القرآن الكريم و ختمه على يد الشيخ محمد بن إبراهيم الحذيفي العامري بالإضافة إلى تعلمه لبعض العلوم الشرعية.
التحق بعد ذلك بمدرسة «السلفية الأهلية» في بلجرشي سنة ۱۳۸۱ه، ثم بعدها بالمعهد العلمي لبلجرشي سنة ۱۳۸۳ه.


ومنذ حصوله على شهادة جامعة الشريعة بالرياض سنة ۱۳۹۲ه، و علي الحذيفي يزاول مهنة أستاذ في المعهد العلمي بالموازاة مع منصبه كإمام جامع "بلجرشي الأعلى".

ماجستير من جامعة الأزهر
سنة ۱۳۹۵ه، حصل علي الحذيفي على ماجستير من جامعة "الأزهر" ثم على الدكتوراه، نال درجة الماجستير من الأزهر عام 1395هـ (1975م)، كما نال درجة الدكتوراه من الأزهر أيضاً من قسم الفقه «شعبة السياسة الشرعية»، وكان موضوع رسالته: «طرائق الحكم المختلفة في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة بين المذاهب الإسلامية»

وقد سبق له أن درس في الجامعة الإسلامية (۱۳۹۷ه)، ثم جامعة "الحديث"، "جامعة الدعوى و أصول الدين"، و أخيرا جامعة القرآن الكريم منذ سنة ۱٤۱۸ه.

عين إماماً في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف
عين علي الحذيفي إماما في المسجد النبوي الشريف سنة ۱۳۹۹ه، ثم إماما بالمسجد الحرام في رمضان ۱٤۰۱ه، و منذ سنة ۱٤۰۲ه و هو إمام بالمسجد النبوي الشريف.

المشاركة في لجان علمية

يعد علي الحذيفي من أهم أعضاء لجان وهيئات علمية عدة منها اللجنة العلمية لمراجعة مصحف المدينة المنورة (كرئيس)، لجنة الإشراف على تسجيل المصاحف المرتلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

يشارك علي الحذيفي في عدد كبير من الندوات الدينية في العديد من الدول المسلمة، وتبث القنوات الإذاعية والتلفزية قراءاته القرآنية، وله بعض المؤلفات والكتب الدينية.

