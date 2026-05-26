الأوردر اتأخر.. القبض على طرفي مشاجرة بين 3 عمال بمطعم و6 عاطلين في بورسعيد
دعوات بالخير لمصر وللرئيس السيسي من عرفات.. أسر الشهداء يثمنون اهتمام الدولة
بيزيرا يتغزل فى نجم الاهلي: لاعب مختلف وإمكانياته عالية
بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟
حجاج بيت الله الحرام يتوافدون على مسجد نمرة للاستماع إلى خطبة يوم عرفة
لا انقطاع للتيار.. الكهرباء تعلن الطوارئ لتأمين التغذية خلال عيد الأضحى
صيام يوم عرفة.. الإفتاء توضح حكم من أكل أو شرب ناسيا
على جبل عرفات.. نجوم الفن يؤدون مناسك الحج
بث مباشر.. ضيوف الرحمن على جبل عرفات لأداء ركن الحج الأعظم
المرشد الإيراني يتوعد أمريكا.. والحرس الثوري يؤكد حق الرد على أي انتهاك
في غياب الأهلي.. صدام مبكر بين الزمالك وبيراميدز بدوري الأبطال
من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

دعاء يوم عرفة للشفاء من المرض.. أدعية مأثورة رددها بيقين

عبد الرحمن محمد

دعاء يوم عرفة للشفاء.. يمثل يوم عرفة فرصة ذهبية لا تعوض لكل مسلم يرغب في التضرع إلى الله عز وجل، حيث أكد أهل العلم أن الدعاء في هذه الساعات المباركة مستجاب لا يرد، لذلك يتزايد البحث حاليا عن دعاء يوم عرفة للشفاء من المرض طمعا في كرم الله وجوده لرفع البلاء والأسقام.

 وقد وجه الفقهاء نصائح غالية بضرورة استغلال هذا الوقت الثمين في العبادة والابتهال والابتعاد تماما عن الغفلة أو التكاسل عن الذكر، لا سيما الإكثار من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وهي الكلمات التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها خير ما قال هو والنبيون من قبله.

 ومن هنا يحرص الصائمون على ترديد دعاء يوم عرفة للشفاء من المرض قبل تناول طعام الإفطار، لما لصيام هذا اليوم من فضل عظيم يكفر ذنوب عام مضى وعام مقبل، سائلين المولى أن يشفي كل مريض، وأن يقضي حاجات العباد، ويوفق الأبناء ويهديهم، فلا تتردد في مناجاة ربك وتكرار دعاء يوم عرفة للشفاء من المرض لعلها تكون ساعة إجابة تشفي الجسد وتريح القلب.

وتتعدد الأدعية الواردة في الكتاب والسنة النبوية الشريفة التي يستحب الاستعانة بها لطلب الشفاء، ولنا في قصة نبي الله أيوب عليه السلام قدوة حسنة حينما دعا ربه كاشفا عن ضره فجاءه الفرج الإلهي سريعا، ويعد الوقوف بجانب المريض وترديد كلمات الشفاء العاجل أمامه من أهم الأسباب التي ترفع من روحه المعنوية وتمنحه طاقة هائلة من الأمل والنور.

دعاء يوم عرفة للشفاء من المرض 

ومن أفضل الأدعية التي يمكن التضرع بها في هذا الصدد:
لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل وهو على كل شيء قدير، وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كل شيء، أن تمن علينا بالشفاء العاجل، وألا تدع فينا جرحا إلا داويته، ولا ألما إلا سكنته، ولا مرضا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجلا، وشافنا وعافنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

إلهي أذهب البأس رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت يارب العالمين، اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير.

اللهم اكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، واكلأه في الليل وفي النهار. 

اللهم رب الناس، ملك الناس، أذهب البأس، واشف أنت الشافي، شفاء لا يغادر سقما.

اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك إنك على كل شيء قدير. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.

أفضل دعاء لشفاء المريض
اللهم يا مسهل الشديد، وملين الحديد، ويا منجز الوعيد ويا من توكل كل يوم في أمر جديد، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق. اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وسائر مرضى المسلمين.

اللهم اشفه شفاء ليس بعده سقما أبدا، اللهم خذ بيده، اللهم احرسه بعينيك التي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، واكلأه في الليل وفي النهار، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاؤه، يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين.

اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم اشفه، اللهم آمين. اللهم اشفه شفاء ليس بعده سقما أبدا، اللهم خذ بيده، اللهم احرسه بعينيك التي لا تنام، واكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، واكلأه في الليل وفي النهار، وارحمه بقدرتك عليه، أنت ثقته ورجاءه يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب، يا مجيب دعوة المضطرين. بسم الله أرقيك من وساوس الصدر وشتات الأمر، من الأمراض والأوهام، ومن نزغات الشيطان ومن الأسقام، ومن الكوابيس ومن مزعجات الأحلام.

دعاء للمريض
علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من عاد مريضا ، وأراد أن يقول دعاء الشفاء العاجل فليجلس عند رأسه ويضع يده اليمنى ، ويقول سبع مرات "أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك" إلا شفاه الله وعفاه.

أدعية لشفاء المريض
لا يشترط أن يكون دعاء الشفاء العاجل للمريض بصيغة ( اللهم وربنا ) فقد يكون بقراءة آية قرآنية مثل قراءة سورة الفاتحة، وتكرارها سبع مرات. قراءة آية الكرسي الواردة في سورة البقرة. قراءة المعوذتين؛ وهما: سورتي الفلق والناس، وتكرار كل واحدة منهما ثلاث مرات. قراءة سورة الإخلاص وتكرارها ثلاث مرات.
قراءة أول خمس آيات من سورة البقرة.

دعاء المريض بالاستعاذة بكلمات الله التامة بقول: (أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق).

الاستعاذة من الشيطان وشروره، ومن العين وأثرها بقول: (أعوذ بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة).

الدعاء بقول: (أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن).

الاستغاثة بالله -تعالى- وكلماته التامة من غضبه وعقابه ومن الشياطين وهمزهم بقول: (أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون).

الدعاء بقول: (بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك).

الدعاء بقول: ( أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك).

اللهم ألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجلا، وشافنا وعافنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما، اللهم يا من تعيد المريض لصحته، وتستجيب دعاء البائس، اشف كل مريض. اللهم يا مسهل الشديد، ويا ملين الحديد، ويا منجز الوعيد، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق، بك أدفع عن المسلمين ما لا يطيقون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

الحمد لله الذي لا إله إلا هو، وهو للحمد أهل وهو على كل شيء قدير، وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم نسألك بصفاتك العليا التي لا يقدر أحد على وصفها، وبأسمائك الحسنى التي لا يقدر أحد أن يحصيها، وأسألك بذاتك الجليلة ووجهك الكريم أن تشفي كل مريض، وتعافيه بحولك وقوتك.

بعد حديث عمرو أديب.. ما هو أفضل وقت لتناول الفتة في عيد الأضحى لتجنب التخمة؟

الشرقية تتصدر الجمهورية في المبادرات الرئاسية للأورام السرطانية ودعم صحة المرأة

على جبل عرفات.. نجوم الفن يؤدون مناسك الحج

علامات الشخصية السامة داخل العلاقات العائلية.. كيف تحمي نفسك من الاستنزاف النفسي؟

