قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استعدادا لـ المونديال.. إجراء جديد لـ منتخب مصر قبل ودية روسيا
وصول مرموش ومحمد صلاح لخوض ودية روسيا في هذا الموعد!
من عامل نظافة وسيارة نصف نقل لـ طائرة خاصة.. حكاية سرقة درع الدوري من الزمالك| صور
أسر شهداء الشرطة من صعيد عرفات الطاهر: اهتمام الرئيس السيسي بنا يمثل دعما إنسانيا ومعنويا
ربنا يديم الأمن والاستقرار| وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسي بحلول عيد الأضحى
رابط أرقام جلوس الثانوية العامة 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم
مصر تتقدم بخطى ثابتة نحو استئصال الدرن.. وعلاج مجاني للمصابين
آخر تحديث لسعر الدولار في أول أيام عطلة البنوك
ردا على ترامب.. وزير الدفاع الباكستاني يرفض التطبيع مع إسرائيل
موعد أذان المغرب يوم عرفة ودعاء النبي عند الإفطار.. اعرف هتفطر الساعة كام
استمرار توافد حجاج بيت الله الحرام إلى صعيد عرفات لتأدية ركن الحج الأعظم
سقوط أمطار.. الأرصاد تزف أخبارا سارة للمواطنين خلال عيد الأضحى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

تكبيرات العيد .. الإفتاء توضح أحكامها وفضلها وصيغتها الصحيحة

تكبيرات العيد
تكبيرات العيد
عبد الرحمن محمد

تكبيرات العيد.. قالت دار الإفتاء المصرية أنه يستحب للمسلمين البدء في تكبيرات عيد الأضحى المبارك اعتبارا من فجر يوم عرفة وحتى غروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، حيث تؤدى التكبيرات في المساجد والمنازل بصفة جماعية أو فردية تعبيرا عن وحدة الأمة الإسلامية وإظهارا لقيم العبودية لله عز وجل وتطبيقا للأوامر الإلهية الداعية للتمسك بالدين الحنيف.
تكبيرات العيد.. وأوضحت دار الإفتاء  أنه من السنة النبوية المطهرة إحياء ليلة العيد بالتقرب إلى الله بشتى أنواع العبادات مثل الذكر وإقامة الصلاة وغيرها من الطاعات، ومستندة في ذلك إلى الحديث الشريف الوارد في سنن ابن ماجه والذي يشير إلى أن من قام ليلتي العيدين لله محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب،   فاحرص على ترديد تكبيرات العيد 


وأشارت الدار إلى أن إحياء هذه الليلة المباركة يتحقق بتمضية معظم أوقاتها في العبادة والمبيت بمشعر منى، وقيل إن إحياءها ينال بساعة من الليل، فيما نقل عن الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنهما أن الإحياء يتحقق بالمحافظة على أداء صلاة العشاء في جماعة مع عقد النية الصادقة على صلاة الصبح في جماعة والتوجه إلى الله بالدعاء فيهما.
صيغة تكبيرات عيد الأضحى
تعتبر تكبيرات العيد سنة مستحبة عند جمهور الفقهاء والأئمة، حيث يبدأ وقت التكبير في عيد الأضحى المبارك قبل بداية أيام التشريق، وقد وقع اختلاف بين العلماء في تحديد بداية وقته بدقة بين ظهر يوم النحر وبين فجر يوم عرفة، في حين يمتد وينتهي وقته بحلول عصر آخر أيام التشريق الثلاثة.

 كما يشرع التكبير كذلك في عيد الفطر المبارك، ويجوز للمسلمين أداء هذه التكبيرات في جماعة أو بشكل فرادى، علماً بأن أداءها في جماعة يعد هو الأفضل والأكثر استحباباً.

صيغة تكبيرات العيد مكتوبة من السُنة 

 وفيما يتعلق بصيغة التكبير، فلم يرد في السنة النبوية المطهرة شيء محدد بخصوصها، وبناء على ذلك فإن الصيغة المشهورة التي درج عليها المصريون واعتادوا ترديدها هي صيغة شرعية وصحيحة تماماً، ومن يدعي أن من قالها أو وضعها هو مبتدع فهو إلى البدعة أقرب؛ وذلك لأنه حجر واسعاً وضيق ما وسعه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وقيد الأمر المطلق بلا دليل شرعي. 

وفي هذا الصدد قال الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فيما نقله عنه العلامة الخطيب الشربيني في كتابه مغني المحتاج، حيث قال: سمعت من أرضاه من العلماء بالقرآن يقول إن المراد بالعدة عدة الصوم، وبالتكبير عند الإكمال، ودليل الثاني أي تكبير الأضحى هو القياس على الأول أي تكبير الفطر، ولذلك كان تكبير الأول آكد للنص الصريح عليه.
وتأكيداً على ما سبق، فإن التكبير سنة عند جمهور الفقهاء، ويبدأ قبل بداية أيام التشريق، على اختلاف في بدايته بين ظهر يوم النحر وفجر يوم عرفة، ونهايته تكون عصر آخر أيام التشريق، ويجوز أن يكون في جماعة أو فرادى، والجماعة أفضل، وصيغته لم يرد شيء بخصوصها في السنة المطهرة، والصيغة المشهورة التي درج عليها المصريون شرعية وصحيحة، ومن ادعى أن قائلها مبتدع فهو إلى البدعة أقرب؛ حيث حجر واسعاً وضيق ما وسعه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم وقيد المطلق بلا دليل، ويسعنا في ذلك ما وسع سلفنا الصالح من استحسان مثل هذه الصيغ وقبولها وجريان عادة الناس عليها بما يوافق الشرع الشريف ولا يخالفه، ونهي من نهى عن ذلك غير صحيح لا يلتفت إليه ولا يعول عليه.



 

تكبيرات العيد يوم عرفة صيغة تكبيرات عيد الأضحى صيغة تكبيرات العيد مكتوبة من السُنة أيام التشريق تكبيرات العيد مكتوبة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادعيه يوم عرفة - دعاء يوم عرفة

ادعية يوم عرفة .. أفضل 300 دعاء للرزق وقضاء الدين وللأبناء والحمل والزواج

سورة تقرأ يوم عرفة

أفضل سورة تُقرأ يوم عرفة بها ينزل الرزق طول السنة.. هل تعرفها؟

اتحاد الكرة

الكارت الذهبي يحسم مشاركته.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة اعتذار الأهلي عن السوبر

ATM

لا تقلقوا | رسالة عاجلة من بنوك مصر بشأن أزمة السيولة بماكينات ATM

دعاء يوم عرفه - ادعيه يوم عرفه

بدأ يوم عرفة 2026 الآن.. اغتنمه بأفضل 100 دعاء مستجاب.. و10 أعمال تدخلك الجنة

صيام يوم عرفة 2026

صيام يوم عرفة 2026 من فجر اليوم.. الإفتاء: احذره في هذه الحالة

زيزو

مش هرد على الحضري.. زيزو يكشف المستور في الأهلي

تهنئة عيد الاضحى 2026

تهنئة عيد الاضحى 2026 مكتوبة .. أجمل 400 معايدة ورسائل وتهاني للأصدقاء والأحبة

ترشيحاتنا

ماذا يأكل الحاج في الحر الشديد؟.. أطعمة ومشروبات تحميه من الإجهاد يوم عرفة

ماذا يأكل الحاج في الحر الشديد؟.. أطعمة ومشروبات تحميه من الإجهاد يوم عرفة

الفشة والكرشة

طريقة عمل الكرشة والفشة زي محلات السيدة

تجميل

استعداداً لعيد الأضحى.. تكثيف حملات النظافة والتجميل ورفع المخلفات بالشرقية

بالصور

أسرار الفتة المصرية مثل المطاعم.. 10 خطوات تجعل الطعم لا يقاوم

سرار الفتة المصرية مثل المطاعم.. 10 خطوات تجعل الطعم غنيًا ولا يقاوم
سرار الفتة المصرية مثل المطاعم.. 10 خطوات تجعل الطعم غنيًا ولا يقاوم
سرار الفتة المصرية مثل المطاعم.. 10 خطوات تجعل الطعم غنيًا ولا يقاوم

كيف تتجنب ضربة الشمس أثناء الحج؟.. نصائح مهمة للحجاج مع ارتفاع درجات الحرارة

كيف تتجنب ضربة الشمس أثناء الحج؟
كيف تتجنب ضربة الشمس أثناء الحج؟
كيف تتجنب ضربة الشمس أثناء الحج؟

ماذا يأكل الحاج في الحر الشديد؟.. أطعمة ومشروبات تحميه من الإجهاد يوم عرفة

ماذا يأكل الحاج في الحر الشديد؟.. أطعمة ومشروبات تحميه من الإجهاد يوم عرفة
ماذا يأكل الحاج في الحر الشديد؟.. أطعمة ومشروبات تحميه من الإجهاد يوم عرفة
ماذا يأكل الحاج في الحر الشديد؟.. أطعمة ومشروبات تحميه من الإجهاد يوم عرفة

أنتونيلي يواصل التألق ويتوج بلقب جائزة كندا الكبرى

كيمي أنتونيلي
كيمي أنتونيلي
كيمي أنتونيلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد