تخطت حاجز الـ 100 مليون.. تفاصيل مكافآت مغرية لـ منتخبات المونديال

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا عن ميزانية ضخمة للجوائز المالية الخاصة ببطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الأسابيع المقبلة، حيث ستصل القيمة الإجمالية للجوائز إلى نحو 871 مليون دولار.

وقالت شبكة “سكاي نيوز”، قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا زيادة إجمالي الجوائز بأكثر من 100 مليون دولار مقارنة بالأرقام التي أعلن عنها في ديسمبر الماضي، في خطوة تهدف إلى تحفيز المنتخبات المشاركة ورفع مستوى التنافس في البطولة، وسيحصل جميع المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 على عوائد مالية، بغض النظر عن نتائجها أو مدى تقدمها في المنافسات، إذ ضمن الاتحاد الدولي مكافآت مالية لكل منتخب بمجرد المشاركة في الحدث العالمي.

ومن المقرر أن تنال المنتخبات التي تغادر بطولة كأس العالم 2026 من دور المجموعات ما لا يقل عن 12.5 مليون دولار، فيما ترتفع قيمة الجوائز تدريجيًا مع التأهل إلى الأدوار الإقصائية المختلفة، ولم يكشف الاتحاد الدولي حتى الآن عن قيمة الجوائز الخاصة بالمنتخبات التي ستصل إلى ربع النهائي أو نصف النهائي، إلا أن بطل العالم سيحصل على الجائزة الكبرى التي تبلغ 50 مليون دولار.

ويشارك ضمن منافسات نسخة مونديال 2026 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ كأس العالم.