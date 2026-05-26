بث مباشر.. الحجاج يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم وقصرا بمسجد نمرة

ديني

إيمان طلعت

يؤدي حجاج بيت الله الحرام صلاتي الظهر والعصر جمع تقديم وقصرا بمسجد نمرة، وذلك بعد استماعهم لـ خطبة عرفة، ثم بعد ذلك يقضي الحجاج يومهم إلى غروب الشمس في عرفات قبيل النفير إلى مزدلفة.

خطبة يوم عرفة 

وكان الشيخ الدكتور علي الحذيفي، إمام وخطيب المسجد الحرام؛ وألقى خطبة عرفة اليوم من مسجد نمرة .

ومع غروب شمس هذا اليوم تبدأ جموع الحجيج نفرتها إلى مزدلفة ويصلون فيها المغرب والعشاء ويقفون فيها حتى فجر غد العاشر من شهر ذي الحجة لأن المبيت بمزدلفة واجب؛ حيث بات رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها، وصلى بها الفجر.

وصعيد عرفات هو مكان شريف يجتمع إليه الحجيج من كل أرجاء الدنيا في التاسع من ذي الحجة كل عام، رافعين أيديهم بالتضرع والدعاء لله عز وجل، به جبل عرفات المسمى «جبل الرحمة»، فعندما يقف الحجيج ليؤدوا ركن الحج الأكبر على صعيد عرفة يظهر أمامهم مسجد «نمرة»، ونمرة: جبل نزل به النبي ﷺ يوم عرفة في خيمة، ثم خطب في وادي عرنة بعد زوال الشمس، وصلى الظهر والعصر قصرًا جمع تقديم، وانصرف منها إلى مزدلفة بعد غروب الشمس.

من  هو خطيب يوم عرفة الشيخ علي الحذيفي
هو علي بن عبد الرحمن بن علي بن أحمد الحذيفي، قارئ و إمام سعودي من مواليد سنة ۱۳٦٦ه في قرية "القرن المستقيم" ببلد العوامر (جنوب مكة).

تعلم الشيخ علي الحذيفي القرآن الكريم و ختمه على يد الشيخ محمد بن إبراهيم الحذيفي العامري بالإضافة إلى تعلمه لبعض العلوم الشرعية.

التحق بعد ذلك بمدرسة «السلفية الأهلية» في بلجرشي سنة ۱۳۸۱ه، ثم بعدها بالمعهد العلمي لبلجرشي سنة ۱۳۸۳ه.

ومنذ حصوله على شهادة جامعة الشريعة بالرياض سنة ۱۳۹۲ه، و علي الحذيفي يزاول مهنة أستاذ في المعهد العلمي بالموازاة مع منصبه كإمام جامع "بلجرشي الأعلى".

ماجستير من جامعة الأزهر
سنة ۱۳۹۵ه، حصل علي الحذيفي على ماجستير من جامعة "الأزهر" ثم على الدكتوراه، نال درجة الماجستير من الأزهر عام 1395هـ (1975م)، كما نال درجة الدكتوراه من الأزهر أيضاً من قسم الفقه «شعبة السياسة الشرعية»، وكان موضوع رسالته: «طرائق الحكم المختلفة في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة بين المذاهب الإسلامية».

وقد سبق له أن درس في الجامعة الإسلامية (۱۳۹۷ه)، ثم جامعة "الحديث"، "جامعة الدعوى و أصول الدين"، و أخيرا جامعة القرآن الكريم منذ سنة ۱٤۱۸هـ.

عين إماماً في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف
عين علي الحذيفي إماما في المسجد النبوي الشريف سنة ۱۳۹۹ه، ثم إماما بالمسجد الحرام في رمضان ۱٤۰۱هـ، منذ سنة ۱٤۰۲هـ و هو إمام بالمسجد النبوي الشريف.

المشاركة في لجان علمية

يعد علي الحذيفي من أهم أعضاء لجان وهيئات علمية عدة منها اللجنة العلمية لمراجعة مصحف المدينة المنورة (كرئيس)، لجنة الإشراف على تسجيل المصاحف المرتلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف.

يشارك علي الحذيفي في عدد كبير من الندوات الدينية في العديد من الدول المسلمة، وتبث القنوات الإذاعية والتلفزية قراءاته القرآنية، وله بعض المؤلفات والكتب الدينية. 

