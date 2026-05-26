ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية والأختام الحكومية بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي بالإسكندرية تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية والعرفية مقابل مبالغ مالية.



وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام تشكيل عصابي يضم (4 أشخاص "لـ 3 منهم معلومات جنائية - مقيمين بمحافظة الإسكندرية) تخصص نشاطهم الإجرامي في تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام الحكومية بقصد تحقيق أرباح مالية من المواطنين المتعاملين معهم متخذين من مكتبة كائنة بدائرة قسم شرطة مينا البصل بالإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وضبط بحوزتهم (عدد من الأختام والنماذج المقلدة والمنسوبة لعدد من الجهات الحكومية – الأدوات والأجهزة المستخدمة في أعمال التزوير– فلاشة محمل عليها دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامي – 5 هواتف محمولة)، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المُشار إليه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار مكافحة جرائم تزوير المحررات الرسمية.