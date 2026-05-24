أولياء أمور مدرسة بمصر القديمة يتقدمون ببلاغ للنيابة الإدارية لاستيلاء موظفين على المصروفات الدراسية

تقدم عدد من أولياء الأمور بإحدى المدارس التابعة لإدارة مصر القديمة التعليمية، ببلاغ إلى النيابة الإدارية بوجود وقائع استيلاء على مبالغ مالية خاصة بالمصروفات الدراسية على مدار سنوات، مطالبين الجهات المختصة بسرعة التحقيق وكشف مصير الأموال.

وأكد أولياء الأمور، أن الأزمة بدأت منذ سنوات خلال فترة تولي مسؤولين سابقين بالإدارة التعليمية، وأن بعض العاملين بالمدرسة كانوا يتولون تحصيل المصروفات الدراسية من أولياء الأمور دون توريدها بشكل رسمي، وأن مدير مدرسة سابق رفض التوقيع على إخلاءات طرف لبعض الموظفين بعد اكتشاف وجود مبالغ مالية لم يتم توريدها، مشيرين إلى أنه تم نقله من المدرسة عقب اعتراضه على ما وصفوه بالمخالفات المالية.

وأوضح أولياء الأمور، أن عددا كبيرا من الأسر سددوا المصروفات الدراسية بالفعل، بينما لم يحصلوا على إيصالات رسمية تفيد التوريد، مؤكدين امتلاكهم مستندات وإيصالات بريد تثبت عمليات السداد.

وأشاروا إلى أن بعض المسؤولين الحاليين والسابقين بالإدارة التعليمية تقدموا بمذكرات وشهادات تتضمن تفاصيل حول الوقائع محل الشكوى، إلى جانب وجود تسجيلات صوتية ومستندات قالوا إنها تكشف تفاصيل المخالفات.