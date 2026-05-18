محافظ بورسعيد يستقبل وفد هيئة النيابة الإدارية لبحث تعزيز التعاون المشترك

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، وفدًا من هيئة النيابة الإدارية ببورسعيد، برئاسة المستشار محمد نور الدين، وبحضور المستشار وليد علوان والمستشار محمد الديب، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الأجهزة التنفيذية والجهات المختلفة

محافظ بورسعيد يستقبل وفد هيئة النيابة الإدارية ببورسعيد

وخلال اللقاء، رحب محافظ بورسعيد بوفد هيئة النيابة الإدارية، مشيدًا بالدور الذي تقوم به الهيئة في دعم منظومة العمل الإداري وترسيخ مبادئ الانضباط والشفافية والحوكمة، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق الصالح العام

كما تناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بما يدعم جهود التنمية ويحقق أفضل مستوى من الخدمات المقدمة للمواطنين

وأكد اللواء إبراهيم أبو ليمون حرص المحافظة على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات والمؤسسات، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية وتحقيق المصلحة العامة وخدمة المواطنين