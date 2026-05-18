بورسعيد.. ضبط مخزن غير مرخص وبداخله 1.4 طن دهون ولحوم فاسدة

شنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء فرع بورسعيد، بالتنسيق والتعاون المشترك مع جهاز حماية المستهلك ومديرية التموين، حملة رقابية مكبرة نجحت في مداهمة مخزن مواد غذائية غير معلن وغير مرخص بنطاق حي الضواحي.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بتشديد الرقابة الصارمة على الأسواق ومجازر ومخازن تداول الأغذية، لضمان تقديم غذاء آمن وسليم للمواطنين، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء؛

وأسفر هذا التكاتف الرقابي عن إحكام القبضة على المخزن قبل وصول السلع الفاسدة إلى الأسواق، تأكيداً على أن "غذاء بورسعيد في أمان".

تميزت الحملة بوجود قيادات الأجهزة الرقابية ومفتشي الأغذية لضمان دقة الفحص الفني، وضمت الدكتورة نشوى الريس مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ببورسعيد وعدد من المعنيين

ضبط ١٤١٣ كجم دهون وهوامك لحوم:

و أسفرت المداهمة وتفتيش الثلاجات بداخل المخزن المخالف عن ضبط طن و٤١٣ كجم من دهون وهوامك اللحوم المخزنة في ظروف غير صحية، وتبين بالفحص الفني وجود تغير كامل في خواصها الطبيعية، مما يشكل خطراً جسيماً ومباشراً على صحة وسلامة المواطنين.

و تم التحفظ الفوري على كافة المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.

و تم التنبيه المشدد على أصحاب المنشآت بضرورة الالتزام الكامل بكافة الضوابط والمعايير الصحية والبيئية المعتمدة لسلامة الغذاء. وأكدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء ببورسعيد على سلامة الأغذية المعروضة للمستهلكين بالأسواق، بفضل استمرار هذه الحملات الرقابية الاستباقية لقطع الطريق على أي مواد غير صالحة قبل وصولها للمواطن البورسعيدي.