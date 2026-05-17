الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات أعمال ترميم 72 عمارة سكنية

أبو ليمون يشدد على إزالة الإشغالات بمحيط العمارات السكنية
محمد الغزاوى

 أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، جولة ميدانية لمتابعة مستجدات أعمال التطوير الجارية بالمنطقة الرابعة بحي المناخ، وذلك بحضور شيماء العزبي رئيس حي المناخ، والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات، والمهندسة رشا شريف مدير مركز معلومات شبكات المرافق بالديوان العام، إلى جانب ممثلي الجهات المنفذة للمشروع.

وخلال الجولة، تابع المحافظ أعمال التطوير المتكامل الجاري تنفيذها بالمنطقة الرابعة، والتي تشمل 72 عمارة سكنية بواقع 18 عمارة كمرحلة أولى، ضمن خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة البنية الأساسية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتتضمن أعمال التطوير تنفيذ ترميم كامل ورفع كفاءة العمارات السكنية، وتطوير المرافق وشبكات البنية التحتية، وأعمال الطرق والأرصفة، بما يحقق نقلة نوعية للمظهر الحضاري للمنطقة.

كما تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون أعمال توصيل كابلات الفايبر للعمارات السكنية، ووجه بتكثيف معدلات العمل في إنشاء الحديقة والمسطحات الخضراء، مع الاهتمام بزراعة النباتات بأعلى مستوى من التنسيق والجودة بما يحقق الشكل الحضاري والجمالي المستهدف للمنطقة

وشدد محافظ بورسعيد خلال الجولة على إزالة كافة الإشغالات بمحيط المنطقة الرابعة للحفاظ على الشكل الحضاري وضمان تحقيق أقصى استفادة من أعمال التطوير، كما وجه بتكثيف الجهود وتسريع معدلات العمل للانتهاء من تطوير المنطقة بالكامل وفق الجداول الزمنية المحددة، مع الالتزام بأعلى معايير الجودة

