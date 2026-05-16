قطار التنمية يواصل مسيرته بحي الزهور.. وتطوير شامل بمنطقة الصفوة في بورسعيد

تتواصل جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد للارتقاء بالبنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك في إطار خطة شاملة تستهدف تحقيق نقلة حضارية بكافة المناطق السكنية

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بالمتابعة المستمرة لأعمال تطوير ورفع كفاءة المناطق السكنية بمختلف الأحياء،

تشهد "بمنطقة الصفوة "السكنية أعمال التطوير الشامل ورفع كفاءة مكثفة لتحويلها إلى نموذج عمراني متكامل يواكب جهود التنمية التي تشهدها المحافظة.

رفع كفاءة 43 عمارة سكنية بمنطقة الصفوة تشمل 860 وحدة سكنية

وشملت الأعمال تطوير ورفع كفاءة 43 عمارة سكنية تضم نحو 860 وحدة سكنية، حيث تضمنت الأعمال تنفيذ بلاط الإنترلوك بالشوارع والممرات الداخلية ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي، وصيانة بطاريات عدادات المياه إلى جانب أعمال رصف الطرق الداخلية بما يسهم في تحسين البنية التحتية وتسهيل الحركة داخل المنطقة.

كما تضمنت أعمال التطوير دهان واجهات العمارات السكنية وتركيب أعمدة إنارة ديكورية حديثة بما يعكس المظهر الحضاري والجمالي للمنطقة، لتحقيق بيئة سكنية متكاملة وآمنة للمواطنين.

وفي إطار إعادة الانضباط وتحسين الصورة البصرية تم إزالة كافة الإشغالات والتعديات التي كانت تؤثر على الشكل الحضاري للمنطقة مع إعادة تنظيم الشوارع الداخلية لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على المظهر العام.

كما شملت خطة التطوير استغلال إحدى المناطق الفضاء وتحويلها إلى موقف سيارات منظم لخدمة سكان المنطقة بما يسهم في الحد من التكدسات وتحقيق الانضباط داخل المنطقة السكنية.

ويأتي ذلك تنفيذًا لخطة محافظة بورسعيد لتطوير المناطق السكنية القديمة وتحويلها إلى مجتمعات حضارية متكاملة لتحسين جودة الحياة للمواطنين.