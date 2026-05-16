أبو ليمون يتفقد أعمال تطوير "المرحلة الثانية "من كورنيش بورسعيد .. صور

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، سير العمل بمشروع تطوير المرحلة الثانية من كورنيش بورسعيد، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمناطق السياحية والمظهر الحضاري وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وزوار المدينة.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ،والدكتور اسلام بهنساوي رئيس حي الشرق والمهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات بالمحافظة.

وتابع محافظ بورسعيد أعمال التطوير الجارية بالمرحلة الثانية من الكورنيش، وذلك في المسافة الممتدة من أمام نادي الصيد وحتى مجمع المطاعم، حيث استعرض معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز بالمشروع. ومشدد على تكثيف الأعمال وسرعة الانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والتنسيق الحضاري، بما يحقق الشكل الجمالي اللائق بمدينة بورسعيد.

محافظ بورسعيد تحويل الواجهة البحرية إلى متنفس حضاري ووجهة جاذبة للمواطنين والزائرين

ووجه المحافظ بضرورة المتابعة المستمرة لمختلف مراحل التنفيذ وتذليل أي معوقات قد تؤثر على سير العمل مؤكدا أن المحافظة تولي اهتمام كبير بمشروعات تطوير الواجهة البحرية باعتبارها أحد أهم المقاصد الترفيهية والسياحية لأبناء بورسعيد وزائريها.

وشملت أعمال التطوير تنفيذ أرضيات حديثة بتصميمات هندسية عصرية، وتركيب أعمدة إنارة ديكورية ذات طابع حضاري إلى جانب تنفيذ إضاءات مخفية بطول الكورنيش وترميم السور الحجري وسلالم الشاطئ بما يسهم في إبراز الواجهة البحرية بالمظهر الحضاري والجمالي.

كما تتضمن خطة التطوير إنشاء مسارات مخصصة للجري ومناطق ترفيهية وإقامة برجولات ومقاعد عصرية لخدمة رواد الكورنيش بجانب رفع كفاءة البنية التحتية من شبكات الصرف والكهرباء وفتح وتوسعة الطرق المؤدية والموازية للكورنيش مع إزالة التعديات والمخلفات التي كانت تشوه المشهد العام.

وأكد محافظ بورسعيد أن مشروع تطوير الكورنيش يمثل خطوة محورية لإعادة بورسعيد إلى مكانتها السياحية المتميزة، وتحويل الواجهة البحرية إلى متنفس حضاري ووجهة جاذبة للمواطنين والزائرين.