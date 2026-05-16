عرض عطيلي أنا يفتح مواجهة بين الحقيقة والتمثيل على خشبة العالي للفنون المسرحية

يستعد العرض المسرحي “عطيلي أنا” للانطلاق يوم 24 مايو على خشبة مسرح المعهد العالي للفنون المسرحية، في تجربة مسرحية نفسية وإنسانية تسعى إلى تفكيك الحدود الفاصلة بين الواقع والأداء، وذلك ضمن مشاريع الدراسات العليا في الإخراج المسرحي تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد أبو الخير.

وينطلق العرض من داخل كواليس فرقة مسرحية تستعد لافتتاح عملها الجديد أمام الجمهور، بينما تعيش حالة من التردد والبحث عن النص القادر على التعبير الحقيقي عنها. ومع تصاعد الأحداث، تبدأ الشخصيات في استدعاء تجاربها ومشاعرها الخاصة للوصول إلى أقصى درجات الصدق فوق الخشبة، لتتحول البروفات تدريجيًا إلى مساحة تختلط فيها الاعترافات الحقيقية بالأداء المسرحي.

ويقدم العرض معالجة معاصرة لفكرة «عطيل» الشكسبيرية، لكن من منظور نفسي وإنساني جديد، حيث تتحول الغيرة إلى حالة من التآكل الداخلي الذي يهدد الفنان عندما تصبح حياته الشخصية جزءًا من أدائه الفني.

ويعتمد المخرج مايكل رفله في رؤيته الإخراجية على خلق حالة بصرية ونفسية تتداخل فيها مستويات الواقع والتمثيل، مع التركيز على الأداء التمثيلي والانفعالات الحقيقية بوصفها العنصر الأساسي في بناء التوتر الدرامي.

ويشارك في بطولة العرض كل من الفنانة مارتينا عادل، والفنان نور صالح، والفنان علاء الوكيل، والفنان هشام صبره، بينما يتولى عادل مهران مهمة المخرج المنفذ، ويشارك محمد البنداري وريم أحمد كمساعدي إخراج.

كما يضم فريق العمل الموسيقار زيكو الفخراني، والمعالجة الدراماتورجية لكل من محمود عبد الواحد ومحمد عبد الوارث، إلى جانب تصميم الإضاءة للمهندس وليد درويش، والديكور لكل من أسامه أنور وآيه محمد كامل.

ومن المقرر تقديم العرض يوم 24 مايو في تمام الساعة 6:30 مساءً على خشبة المعهد العالي للفنون المسرحية.