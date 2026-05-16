حادث دهس وطعن في شمال إيطاليا.. إصابة 7 أشخاص واثنان منهم في حالة خطيرة

ارتفع عدد المصابين في حادث دهس وطعن في مدينة مودينا بشمال إيطاليا إلى سبعة أشخاص، نُقل اثنان منهم إلى المستشفى في حالة خطيرة، هذا ما أفادت به وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، مشيرةً إلى أن السائق "من أصول شمال أفريقية" وُلد ونشأ في مودينا وليس لديه أي سجل جنائي.

ووفقًا لرئيس البلدية، فإن السيارة، وهي من طراز سيتروين C3، التي كان يستقلها المهاجم "اصطدمت بالرصيف، ثم اصطدمت بدراجة هوائية، قبل أن تصطدم بامرأة أصيبت بجروح بالغة، حيث سُحقت ساقاها".

وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" بإصابة عدد من الأشخاص، بعضهم بإصابات خطيرة، في حادث تصادم سيارة وطعن في مدينة مودينا شمال إيطاليا، مشيرةً إلى أن السائق، وهو رجل إيطالي يبلغ من العمر 30 عامًا من أصل أجنبي، دهس ما لا يقل عن 12 من المشاة وطعن أحد المارة الذي حاول منعه.