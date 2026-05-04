روبيو يزور روما والفاتيكان لتعزيز العلاقات ومواجهة التحديات العالمية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم /الإثنين/ أن وزير الخارجية ماركو روبيو، سيتوجه إلى العاصمة الإيطالية روما والفاتيكان يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم - أن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق الجهود لمواجهة التحديات العالمية.

وسيلتقي الوزير بنظرائه في الحكومة الإيطالية وقيادة الكرسي الرسولي لمناقشة مواضيع تشمل تطورات الشرق الأوسط والمصالح الأمنية المشتركة والتنسيق الاستراتيجي.

