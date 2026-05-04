سنتكوم تنفي استهداف إيران سفينة حربية أمريكية أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز

نفت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم، اليوم الإثنين، مزاعم وسائل الإعلام الإيرانية بأن الحرس الثوري الإيراني استهدف سفينة حربية أمريكية بصاروخين أثناء محاولتها عبور مضيق هرمز.

وأوضحت سنتكوم- في منشور على منصة "إكس"- أن "الحقيقة" هي أنه "لم يتم استهداف أي سفن تابعة للبحرية الأمريكية"، وأن القوات الأمريكية تواصل فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية.

وأعلنت سنتكوم أنها ستدعم الجهود التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأيام الماضية، "لإخراج" السفن العالقة من مضيق هرمز، بدعم من 15 ألف جندي وأكثر من 100 طائرة.

من جانبها.. رفضت إيران هذه الخطة، محذرةً من أنها ستهاجم "أي قوة عسكرية أجنبية، وخاصة الجيش الأمريكي "، إذا حاولت الاقتراب من المضيق أو دخوله.