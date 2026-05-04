كيلو البانيه بـ 230 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين 4 مايو

رشا عوني

تشهد أسعار الدواجن اليوم الأثنين استقرارا ملحوظا بالأسواق بعد انخفاض سعر كرتونة البيض بالأسواق ، كذلك استقرار أسعار الفراخ بعد ارتفاعها خلال الفترة الماضية، وهو ما نستعرضه معكم خلال السطور التالية.

أسعار الفراخ اليوم.. البيضاء تسجل 115 جنيها للمستهلك

أسعار الفراخ البيضاء اليوم 

سجلت أسعار الفراخ البيضاء سعر 88 : 89 جنيهًا/ كيلو، لتباع فى الأسواق 98 : 99 جنيهًا

أسعار الفراخ الساسو اليوم

تراوحت أسعار الفراخ الساسو بين 97 و 98 جنيهًا للكيلو فى البورصة، لتباع بالأسواق ما بين 107 و 108 جنيهات للكيلو


أسعار الفراخ البلدي

سجل سعر الفراخ البلدي في بالأسواق اليوم الإثنين بين 110 و125 جنيهًا للكيلو للمستهلك في المحلات.
 

سعر البانيه اليوم

سعر كيلو البانيه تراوح بين 230 و240 جنيهًَا باختلاف الأسواق.


أسعار البيض اليوم

  • سعر كرتونة البيض الأحمر 95 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك بنحو 105 جنيهات مسجلا تراجع قدره 1 جنيها

سعر كرتونة البيض الأبيض 91 جنيهًا، لتباع للمستهلك 101 جنيه مسجلا تراجع قدره 3 جنيهات

 

أسعار الدواجن اليوم


وتتحدد أسعار الدواجن اليوم بالمزرعة بناءً على عوامل عديدة، أبرزها تكلفة الأعلاف، التي تشكل الجزء الأكبر من مصاريف التربية، بالإضافة إلى تكاليف الطاقة والرعاية الصحية للدواجن، كما تؤثر التغيرات الموسمية، ومستوى الطلب في السوق، والسياسات الاقتصادية المتعلقة باستيراد الأعلاف أو الدواجن، على تقلب الأسعار.

وبالنسبة للمربين، تُعتبر أسعار الدواجن بالمزرعة مؤشرًا رئيسيًا لتحقيق العائد من الاستثمار في هذا القطاع، بينما يتابع التجار هذه الأسعار لضمان الحصول على أفضل صفقات البيع والشراء، وفي النهاية، يهدف استقرار أسعار الدواجن إلى تحقيق التوازن بين تحقيق الربح للمربين وتوفير المنتج للمستهلكين بأسعار مناسبة.

 كما شهدت أسعار الدواجن حالة من التذبذب بين الهبوط والصعود خلال الفترة الماضية، بعد أن سجّلت ارتفاعًا كبيرًا الشهر الماضي تلاه تراجع قوي.

وأكد ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، أنه رغم الأزمات والتحديات غير المسبوقة، تمتلك مصر اكتفاءً ذاتيًا من الدواجن والبيض.

وقال "الزيني"، في تصريحات تليفزيونية: "لدينا اكتفاء ذاتي من الدواجن والبيض".

من جهته، قال طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة: إن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، وتصدر الفائض إلى الدول الأخرى.

وأضاف: "مصر تحتل مكانة متقدمة في هذه الصناعة"، مشيرًا إلى أن وزير الزراعة، منذ توليه الحقيبة الوزارية، يولي اهتمامًا كبيرًا بملف تصدير الفائض.

