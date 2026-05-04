في ذكراه.. قصة زيجات محمد عبد الوهاب الثلاث ومواقفه الإنسانية

تحل اليوم ذكرى رحيل موسيقار الأجيال الفنان محمد عبد الوهاب، الذى قدم عدد من الأعمال الفنية التى تظل علامة فى تاريخ الفن العربي.

وبهذه المناسبة يرصد "صدى البلد" بعض مواقفه الإنسانية التي قد تغيب عن الكثيرين من عشاقه.

مواقف محمد عبد الوهاب الإنسانية

رغم أن المطرب عبد الغني السيد بدأ مشواره الفنى باقتناص بطولة مسرحية (كليوباترا ) من الفنان محمد عبد الوهاب، إلا أن الصداقة العميقة التي ربطت بينهما جعلت عبد الوهاب يحزن على فراق صديقه ويقول بعد رحيله "عبد الغني هو الرجل الذي هزمني مرتين في حياتي .. هزمني المرة الأولي عندما كان منافسا قويا لي، والمرة الثانية عندما مات فخسرت أقوى وأحب صديق لي".

وقد نشأت بين عبدالوهاب والسيد صداقة قوية في ظروف غريبة، فعندما تم ترشيح عبد الوهاب لبطولة مسرحية "كليوباترا" اضطر للسفر إلى لبنان لأمر مهم فاضطرت منيرة المهدية، منتجة المسرحية، لإسناد دوره للمطرب عبد الغني السيد الذي حقق نجاحا كبيرا جدا، خاصة في أغنيته "نستني حبك بعد اللي كان " مما جعل عبد الوهاب يصر بعد عودته من لبنان على مشاهدة العرض الختامي للمسرحية.

وبعد العرض حرص عبد الوهاب على مصافحة عبد الغني السيد ليصبحا بعد ذلك من أقوى الأصدقاء ويصبح عبد الغني هو العنصر الرئيسي في الجلسات الفنية التي كان يعقدها عبد الوهاب، فقد تميز عبد الغني بخفة دمه وأيضا بقدرته علي السخرية والتقليد.

وحسبما صرح ابن الراحل عبد الغني السيد في أحد حواراته الفنية قائلا "لقد كان عبد الوهاب يستعين بوالدي في اختيار المواهب الفنية الشابة، فإذا قلد عبد الغني الموهبة بدون سخرية وبشكل جاد فإن معني هذا أنها موهبة حقيقية تحتاج للمساعدة والدعم أما في حالة ما قلدها بسخرية فهذا معناه أنها لا تستحق المساعدة".

يُعتبر الفنان محمد عبد الوهاب من عمالقة الفن في العصر الذهبي.. لديه العديد من الأغاني التي قد مثل الفن والتلحين، بالإضافة إلى حصوله على العديد من الجوائز تقديرًا لمسيرته الفنية.

زيجات محمد عبد الوهاب

تزوج محمد عبد الوهاب ثلاث مرات وأنجب خمسة أبناء، الزواج الأول كان مع زينب الحكيم في عام 1931، وانفصلوا في عام 1941 دون معرفة أسباب الانفصال. الزواج الثاني كان مع السيدة إقبال، وأنجبا خمسة أبناء هم: أحمد، محمد، عصمت، عفت، وعائشة. استمر زواجهما لمدة سبعة عشر عامًا قبل أن يطلقا في عام 1957. أما الزواج الثالث فكان مع نهلة القدسي في عام 1958.