جيل كريستوفر كولومبوس.. لماذا يُتهم Gen Z بإعادة اكتشاف القديم؟

خلال السنوات الأخيرة، برز جيل زد Gen Z بوصفه قوة مؤثرة في تشكيل الاتجاهات الرقمية والثقافية، لكن في الوقت نفسه، وجهت إليه انتقادات لافتة بسبب ما اعتبره البعض “إعادة اكتشاف” أشياء قديمة وتقديمها على أنها جديدة تمامًا، وفق تقرير نشرته صحيفة نيوزويك الأمريكية.

ومن هنا ظهر لقب “جيل كريستوفر كولومبوس”، في إشارة ساخرة إلى المستكشف الذي نسب إليه “اكتشاف” أمريكا رغم وجود شعوب أصلية فيها منذ قرون.

هذا اللقب انتشر بشكل واسع على الإنترنت، خاصة مع صعود مصطلحات مثل (الانسحاب الهادئ من العمل)، و(المشي دون استخدام التكنولوجيا)، و(التنقل دون أي وسائل ترفيه). ورغم أن هذه السلوكيات ليست جديدة في جوهرها، فإن جيل زد أعاد تقديمها بمسميات جذابة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما جعلها تبدو وكأنها اتجاهات مبتكرة.

حتى أمثلة بسيطة مثل مشروب “Coke float” — الذي يجمع بين الآيس كريم والمشروبات الغازية — عاد للظهور بقوة في 2026، رغم أن هذا المشروب يعود تاريخه إلى القرن التاسع عشر. هذه الظاهرة تعكس قدرة الجيل الجديد على إعادة تغليف العادات اليومية بطريقة تجعلها تنتشر بسرعة وتحقق تفاعلًا واسعًا.

بين السخرية والدفاع: هل الاتهام عادل؟

رغم الطابع الساخر للقب، إلا أن الخبراء منقسمون حول مدى عدالته. فالبعض يرى أن جيل زد لا يبتكر بالضرورة أشياء جديدة، بل يعيد تقديم القديم بطريقة تناسب العصر الرقمي. في المقابل، يعتبر آخرون أن ما يحدث ليس سوى امتداد طبيعي لسلوك بشري متكرر، حيث تعيد كل الأجيال اكتشاف الأفكار بطريقتها الخاصة.

وتشير آراء متخصصة إلى أن الفارق الحقيقي يكمن في دور وسائل التواصل الاجتماعي، التي جعلت من جيل زد أول جيل يوثق كل تفاصيل حياته تقريبًا بشكل فوري. هذا التوثيق المستمر يخلق ضغطًا لتحويل أبسط الأنشطة اليومية إلى محتوى قابل للنشر، ما يؤدي إلى “تصنيع” اتجاهات تبدو جديدة رغم جذورها القديمة.

كما أثار الجدل مواقف أخرى، مثل عدم معرفة بعض أفراد الجيل بأسماء فنية بارزة مثل مادونا، ما فتح نقاشًا أوسع حول الفجوة الثقافية بين الأجيال. ويرى بعض المحللين أن المشكلة ليست في الجهل بحد ذاته، بل في الثقة المفرطة عند التعامل مع ما هو غير معروف، وكأن الأهمية تبدأ فقط عند اكتشاف الشخص لها.

في المقابل، يدافع مؤيدو الجيل عن هذه الظاهرة باعتبارها شكلًا من أشكال الإبداع الرقمي، حيث لا يقتصر الابتكار على اختراع الجديد، بل يشمل أيضًا إعادة تقديم القديم بطريقة أكثر جذبًا وانتشارًا. ومع استمرار تطور المنصات الرقمية، يبدو أن هذا الجدل سيظل قائمًا، باعتباره جزءًا من الصراع الطبيعي بين الأجيال حول تعريف “الجِدة” و”الأصالة”.