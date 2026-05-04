منافسة بنتلي.. شاهد سيارة جاجوار الجديدة بقوة 1000 حصان

أعلنت علامة جاجوار البريطانية العريقة عن انطلاقة عصر جديد كليًا في تاريخها، متمثلة في الكشف عن طرازها الرائد "GT" الذي يأتي كأقوى سيارة إنتاجية في تاريخ الشركة حتى الآن.

ويمثل هذا الطراز لحظة "إعادة الضبط" الشاملة لهوية جاكوار، حيث قررت الشركة التخلي عن استراتيجياتها القديمة في منافسة العلامات الألمانية التقليدية، لتصوب أنظارها مباشرة نحو فئة النخبة وفوق الفاخرة التي تسيطر عليها بنتلي ورولز رويس.

وتأتي هذه الخطوة الجريئة بعد عملية تطوير مكثفة شملت اختيار التصميم النهائي من بين 17 نموذجًا طينياً كامل الحجم، لضمان تقديم مركبة تعيد تعريف مفهوم الفخامة البريطانية في عصر الطاقة النظيفة.

تصميم مستقبلي يمزج بين كلاسيكية السبعينيات والجموح التكنولوجي

تتبنى جاجوار في طرازها الجديد لغة تصميمية ثورية تطلق عليها اسم "التحول الجذري"، حيث تجمع السيارة بين ملامح القوة التي ميزت سيارات العضلات في السبعينيات وبين الخطوط الحادة لأسلوب "سايبر بانك" المستقبلي.

وتتميز السيارة بهيكل عريض ومنخفض يمنحها حضورًا طاغيًا على الطريق، مع واجهة أمامية تتخلى عن الشبك التقليدي لصالح تصميم انسيابي يقلل من مقاومة الهواء.

واستلهمت الشركة الكثير من عناصر التصميم من طراز "Type 00" الاختباري، مما يجعل السيارة تبدو وكأنها منحوتة فنية تعبر عن فلسفة الابتكار والجموح التي تتبناها جاكوار في هويتها البصرية الجديدة لعام 2026.

أداء خارق بقوة 1000 حصان ومنصة كهربائية مخصصة

تعتمد جاجوار GT على منصة كهربائية متطورة وفريدة توفر قدرات أداء غير مسبوقة، حيث تبلغ القوة الإجمالية للمنظومة ما لا يقل عن 1000 حصان، مما يجعلها قادرة على التسارع من الثبات إلى 100 كم/ساعة في زمن يضاهي السيارات الرياضية الخارقة.

وتراهن جاجوار على هذه القوة المفرطة ليس فقط لتحقيق الأرقام، بل لتوفير تجربة قيادة تجمع بين الهدوء المطبق والقوة الجبارة التي يطلبها عملاء الفخامة المطلقة.

كما زودت السيارة بنظام شحن فائق السرعة يتيح استعادة معظم طاقة البطارية في دقائق معدودة، مما يعزز من مكانتها كسيارة "جراند تورر" حقيقية قادرة على قطع المسافات الطويلة براحة استثنائية.

استراتيجية التحول نحو الرفاهية القصوى في عام 2026

يمثل إطلاق هذا الطراز تحولاً جذريًا في مكانة جاجوار السوقية، حيث تهدف الشركة الآن إلى استقطاب فئة من المشترين الذين يبحثون عن التميز والندرة بعيدًا عن الإنتاج التجاري الواسع.

ومن خلال رفع معايير الفخامة اليدوية داخل المقصورة ودمج أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي في نظام المعلومات والترفيه، تسعى جاكوار لخلق فئة خاصة بها تجمع بين التراث البريطاني العريق والروح العصرية المتمردة.

إن هذا الرهان الكبير يضع جاجوار في مواجهة مباشرة مع قمة الهرم الفاخر، مؤكداً أن العلامة التي عرفها العالم لعقود قد تغيرت إلى الأبد لترسم ملامح جديدة لمستقبل السيارات الفارهة.