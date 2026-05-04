تبدأ 16 مايو.. ننشر جداول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الترم الثاني

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني جداول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الترم الثاني
وبحسب جداول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الترم الثاني المعلنة رسميا الآن على موقع وزارة التربية والتعليم ، من المقرر أن يكون موعد امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الترم الثاني 16 مايو 2026
وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، غلق الموقع الإلكترونى الخاص بتسجيل الإستمارة الإلكترونية لطلاب أبناؤنا فى الخارج 2026 لجميع الصفوف الدراسية ، أمس الأحد الموافق 3 مايو 2026
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قرار غلق الموقع يأتي للإستعداد لإعلان أرقام جلوس لطلاب المتقدمين لـ امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 ، وجداول إمتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 الفصل الدراسي الثاني (٢٠٢٦/٢٠٢٥) .
وأهابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بالسادة أولياء الأور ، بضرورة متابعة موقع المنصة الإلكترونية لأبناؤنا في الخارج
خطوات أداء امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026
وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن خطوات أداء امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 ، مؤكدةً أنها تتمثل فيما يلي :
- سوف يتم اتاحة تحميل النسخ الإلكترونية PDF من امتحانات أبناؤنا في الخارج عن طريق المنصة الإلكترونية امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026 من خلال https://sabroad.emis.gov.eg/Exams
- يقوم الطالب بتحميل الامتحان المتاح على المنصة وذلك طبقا للجدول المعتمد
- يتم طباعة الامتحان وكتابة البيانات الشخصية ( الاسم ورقم الجلوس ) أعلى كل صفحة من صفحات الامتحان في المكان المخصص لها
- على الطالب البدء في قراءة الأسئلة جيدا ثم الإجابة عليها
- الأسئلة كلها اختيار من متعدد ( بأربعة بدائل) يختار الطالب أحدها
- الإجابة تكون في نفس ورقة الأسئلة وذلك عن طريق وضع علامة ✓ أمام اختيار واحد فقط ( و ستلغى درجة السؤال للطالب عند وضع علامة ✓ أمام إجابتين أو أكثر)
- بعد انتهاء الطالب من الإجابة على جميع أسئلة الامتحان يقوم ولي الامر بعمل مسح إلكتروني Scan لجميع صفحات الامتحان وحفظه بصيغة PDF ثم إرساله عن طريق إيميل ولي الأمر عبر المنصة الإلكترونية لـ أبناؤنا في الخارج خلال نفس يوم الامتحان لكل مادة طبقا للجدول وذلك من خلال الرابط التالي https://sabroadupload.emis.gov.eg/Identity/Account/Login?ReturnUrl=%2F