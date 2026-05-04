الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

إغلاق جناح وإيقاف عمليات التوليد.. قرار صارم ضد مستشفى دار الفؤاد| لماذا؟

ولاء عادل

اتخذت وزارة الصحة والسكان إجراءات إدارية وقانونية حاسمة تجاه أحد المستشفيات الخاصة بمدينة 6 أكتوبر، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الرقابة على المنشآت الطبية وضمان الالتزام بالمعايير الصحية والبروتوكولات المعتمدة.

إيقاف عمليات النساء والتوليد مؤقتًا

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة أن لجان التفتيش الفني التابعة لإدارة العلاج الحر بمحافظة الجيزة رصدت عددًا من المخالفات المتعلقة بسلامة المرضى داخل المستشفى.

وبناءً على ذلك، تقرر:

  • إيقاف عمليات النساء والتوليد لمدة شهر كامل.
  • السماح فقط بحالات الطوارئ خلال فترة الإيقاف.

وجاء القرار نتيجة عدم الالتزام بالإرشادات الطبية الخاصة بتنظيم ومتابعة الولادات الطبيعية الآمنة، خاصة تطبيق نظام “روبسون” ومخطط “البارتوجرام”، وهما أداتان أساسيتان لتوثيق مراحل المخاض وتحديد مبررات التدخل الجراحي بدقة.

غلق وتشميع جناح الإقامة

وفي إجراء موازٍ، تم غلق وتشميع جناح الإقامة بالدور الثاني داخل المستشفى، والذي يضم 20 غرفة.

وجاء هذا القرار بسبب:

  • مخالفة اشتراطات الترخيص المكانية.
  • عدم الالتزام بمعايير مكافحة العدوى.

وأكدت الجهات الرقابية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة شاملة لضبط الأداء داخل المنشآت الطبية الخاصة، والتأكد من توافر معايير الأمان وجودة الخدمة المقدمة للمرضى.

تشديد على ضبط الممارسات الطبية

شددت وزارة الصحة على استمرار جهودها للحد من معدلات التدخل الجراحي غير المبرر في حالات الولادة، والعمل على تعزيز الولادات الطبيعية الآمنة وفق المعايير العلمية المعتمدة.

كما أكدت أن الإجراءات تأتي في إطار تطبيق القانون المنظم للعمل الطبي، والذي يهدف إلى حماية صحة الأمهات والأطفال، وضمان تقديم خدمات طبية آمنة وفعالة.

استمرار الرقابة على المنشآت الطبية

وأوضحت الوزارة أن حملات التفتيش ستستمر بشكل مكثف على جميع المنشآت الطبية الخاصة، بهدف التأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية، وعدم التهاون مع أي مخالفات قد تؤثر على سلامة المرضى.

مى حلمى فى شوارع أمستردام
صورة من زياوة وزير الدفاع
بعد وفاه شخصين.. ما هو فيروس هانتا و كيف ينتقل؟
جاجوار
