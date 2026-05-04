التضامن تنظم سلسلة من ورش العمل للتوعية بمخاطر عمل الأطفال بالتعاون مع منظمة العمل الدولية

نظمت وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية سلسلة من ورش العمل للتوعية بمخاطر عمل الأطفال، استهدفت تأهيل الرائدات الاجتماعيات بمحافظتي القليوبية والقاهرة في إطار جهود الوزارة للحد من ظاهرة عمل الأطفال وتعزيز الحماية المجتمعية لهم بمشاركة ممثلي وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، في إطار التكامل بين المؤسسات الحكومية والدينية لدعم جهود التوعية المجتمعية

مكافحة عمل الأطفال

وأوضحت حنان مصطفى، رئيس الإدارة المركزية لشئون الأسرة والمرأة، أن هذه البرامج التدريبية تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لبناء قدرات الكوادر المجتمعية، مشيرة إلى أن التعاون مع منظمة العمل الدولية يُمثل نموذجًا ناجحًا للشراكات الدولية الداعمة لجهود الدولة في مكافحة عمل الأطفال وإعداد كوادر قادرة على إحداث تغيير حقيقي داخل المجتمع.

وأضافت مصطفى أنه تم اختيار الرائدات من المناطق التي تضم مراكز مكافحة عمل الأطفال، والفئات الاجتماعية الأكثر عرضة لدفع أطفالها إلى سوق العمل، بما يضمن توجيه الجهود لتوعية الفئات الأكثر احتياجًا.

مواهب الأطفال

وأوضحت الدكتورة هانم عمر، مدير عام الإدارة العامة لشئون الطفل، أن البرنامج التدريبي يركز على الجوانب الفنية المرتبطة بحماية الطفل، من خلال تعريف الرائدات بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية وآليات التعامل مع حالات عمل الأطفال وفقًا للإجراءات المعتمدة، بما يضمن تقديم تدخلات فعّالة تحافظ على مصلحة الطفل الفضلى مشيرة الى مبادرة "أنا موهوب" التى نفذتها الوزارة بهدف اكتشاف مواهب الأطفال وتنميتها في مختلف المجالات، وتوفير بيئة داعمة تساعد على اكتشاف القدرات الإبداعية للاطفال.

رفع وعى الرائدات الاجتماعيات

وأوضحت مدير عام الإدارة العامة للطفل ان الورش انطلقت بمحافظتى القاهرة والقليوبية بمشاركة ٤٥ رائدة لرفع الوعى بمخاطر عمل الأطفال، والتعريف بالآثار السلبية لهذه الظاهرة على النمو النفسي والجسدي للأطفال، بالإضافة إلى تزويد الرائدات بالمهارات اللازمة للتوعية المجتمعية والتعامل مع الحالات المختلفة.

وأوضحت أروى نور مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة، أن تمكين الرائدات الاجتماعيات يُعد أحد المحاور الرئيسية لدعم قضايا المرأة والطفل، مشيرة إلى أن هذه الورش تساهم في رفع كفاءة الرائدات وتعزيز دورهن في توعية الأسر بمخاطر عمل الأطفال، بما يدعم جهود الدولة في الحد من هذه الظاهرة وتحقيق الحماية الاجتماعية للأطفال.

كما تم استعراض الخدمات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي في مجال مكافحة عمل الأطفال، والجهود المبذولة لحماية الأطفال ودعم أسرهم، إلى جانب التأكيد على الدور الوقائي للحضانات باعتبارها أحد أهم الآليات التي تساهم في حماية الأطفال من التعرض للعمل، من خلال توفير بيئة آمنة وداعمة لنموهم في المراحل المبكرة.