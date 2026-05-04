فتح ملف الدفاع مبكرا.. تطورات موقف الأهلي من التعاقد مع نجم الفريق السابق.. اعرف القصة كلها

في إطار التحضيرات المكثفة للموسم الجديد .. تضع إدارة النادي الأهلي ملف تدعيم الخط الخلفي على رأس أولوياتها في ظل عدم القناعة الكاملة بالأداء الدفاعي خلال الموسم الجاري رغم بعض المؤشرات الإيجابية في الأسابيع الأخيرة.

وتسعى إدارة النادي الأهلي لحسم هذا الملف مبكرًا عبر التعاقد مع مدافع يمتلك الخبرة والقدرة على إضافة الاستقرار الفني خاصة مع ازدحام الأجندة بالمنافسات المحلية والقارية.

تحرك لاستعارة عبد المنعم من نيس

وكشف مصدر داخل النادي أن هناك اتجاهًا جادًا لبحث إمكانية استعارة محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح أن الفكرة تأتي في ظل تراجع فرص مشاركة اللاعب مؤخرًا بعد عودته من إصابة الرباط الصليبي ما قد يفتح الباب أمام خروجه على سبيل الإعارة لاكتساب حساسية المباريات.

وأضاف المصدر أن الأهلي بدأ بالفعل في جس نبض اللاعب خلال الفترة الماضية إلا أن الأخير أبدى تمسكه بالاستمرار في أوروبا مع تأكيده في الوقت ذاته أن العودة إلى القلعة الحمراء ستكون خياره الأول حال اتخاذ قرار نهائي بإنهاء مشواره الاحترافي.

اتصالات مرتقبة لحسم موقف اللاعب

ومن المنتظر أن يشهد الملف تطورًا خلال الأيام المقبلة حيث يعتزم سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي إجراء اتصال مباشر مع اللاعب من أجل استطلاع موقفه النهائي من فكرة العودة المؤقتة.

ويسعى الأهلي للحصول على موافقة مبدئية من عبد المنعم قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع ناديه الفرنسي خاصة في ظل احتمالية تعقيد الجوانب المالية المتعلقة بالإعارة.

بيكهام.. تألق لا يحسم القرار

في المقابل لا يزال موقف أحمد رمضان بيكهام المعار من سيراميكا كليوباترا محل دراسة داخل النادي.

ورغم الظهور المميز للاعب خاصة في مباراة القمة فإن الإدارة لم تحسم قرارها النهائي بشأن تفعيل بند استمراره في ظل التوجه للتعاقد مع مدافع صاحب خبرات دولية.

ويعكس تحرك الأهلي في سوق الانتقالات إدراكًا واضحًا لحاجته إلى مدافع قادر على قيادة الخط الخلفي وليس مجرد إضافة عددية.

ويعد عبد المنعم من أبرز الأسماء المطروحة نظرًا لخبراته مع المنتخب الوطني ومشاركاته السابقة مع الفريق ما يجعله خيارًا جاهزًا من الناحية الفنية ولا يحتاج لفترة تأقلم.

ويبقى ملف تدعيم الدفاع مفتوحًا على عدة سيناريوهات في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات مع اللاعب وناديه إلى جانب حسم موقف العناصر الحالية.

وفي ظل سعي النادي الأهلي لإعادة بناء الفريق بشكل متكامل تبدو قرارات الصيف المقبل حاسمة في تحديد شكل المنافسة خلال الموسم الجديد خاصة في ظل الضغوط الجماهيرية والرغبة في استعادة الاستقرار الفني سريعًا.