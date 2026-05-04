قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد يفتح باب التصالح في بعض أحكام الإعدام.. تعرف عليها
نعيم قاسم: المقاومة اللبنانية تقدم أداء أسطورياً أدهش العدو
الضرائب: تطبيق للتحقق من شهادات تسجيل ضريبة القيمة المضافة والسجائر عبر QR Code على الطابع المؤمن
من أول الأسبوع.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو
مرصد الأزهر: "داعش" يعتبر إسبانيا والبرتغال بيئتين مناسبتين للتمويل والتدريب
وزير التخطيط: البرنامج القُطري مع OECD محطة مهمة لدعم الإصلاح الاقتصادي في مصر
5 تحذيرات.. ماذا قال معتمد جمال لـ نجوم الزمالك قبل مواجهة سموحة؟
وداعا لعمليات القلب المفتوح.. فجر جديد في الطب المصري يحيي آمال المرضى
مدبولي: القطاع الخاص ركيزة أساسية فى برنامج الإصلاح الإقتصادي وتوفير فرص العمل
القاهرة تستضيف تدشين الاتحاد الأورو-متوسطي للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام
الخارجية الإيرانية: المفاوضات مستمرة وتلقينا الرد الأمريكي وسنعلن موقفنا عبر باكستان
مدبولي: المواطن هو المستفيد الأول من مكتسبات الإصلاح والتنمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

فتح ملف الدفاع مبكرا.. تطورات موقف الأهلي من التعاقد مع نجم الفريق السابق.. اعرف القصة كلها

الأهلي
الأهلي

في إطار التحضيرات المكثفة للموسم الجديد .. تضع إدارة النادي الأهلي ملف تدعيم الخط الخلفي على رأس أولوياتها في ظل عدم القناعة الكاملة بالأداء الدفاعي خلال الموسم الجاري رغم بعض المؤشرات الإيجابية في الأسابيع الأخيرة.

وتسعى إدارة النادي الأهلي لحسم هذا الملف مبكرًا عبر التعاقد مع مدافع يمتلك الخبرة والقدرة على إضافة الاستقرار الفني خاصة مع ازدحام الأجندة بالمنافسات المحلية والقارية.

تحرك لاستعارة عبد المنعم من نيس

وكشف مصدر داخل النادي أن هناك اتجاهًا جادًا لبحث إمكانية استعارة محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح أن الفكرة تأتي في ظل تراجع فرص مشاركة اللاعب مؤخرًا بعد عودته من إصابة الرباط الصليبي ما قد يفتح الباب أمام خروجه على سبيل الإعارة لاكتساب حساسية المباريات.

وأضاف المصدر أن الأهلي بدأ بالفعل في جس نبض اللاعب خلال الفترة الماضية إلا أن الأخير أبدى تمسكه بالاستمرار في أوروبا مع تأكيده في الوقت ذاته أن العودة إلى القلعة الحمراء ستكون خياره الأول حال اتخاذ قرار نهائي بإنهاء مشواره الاحترافي.

اتصالات مرتقبة لحسم موقف اللاعب

ومن المنتظر أن يشهد الملف تطورًا خلال الأيام المقبلة حيث يعتزم سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي إجراء اتصال مباشر مع اللاعب من أجل استطلاع موقفه النهائي من فكرة العودة المؤقتة.

ويسعى الأهلي للحصول على موافقة مبدئية من عبد المنعم قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع ناديه الفرنسي خاصة في ظل احتمالية تعقيد الجوانب المالية المتعلقة بالإعارة.

بيكهام.. تألق لا يحسم القرار

في المقابل لا يزال موقف أحمد رمضان بيكهام المعار من سيراميكا كليوباترا محل دراسة داخل النادي.

ورغم الظهور المميز للاعب خاصة في مباراة القمة فإن الإدارة لم تحسم قرارها النهائي بشأن تفعيل بند استمراره في ظل التوجه للتعاقد مع مدافع صاحب خبرات دولية.

ويعكس تحرك الأهلي في سوق الانتقالات إدراكًا واضحًا لحاجته إلى مدافع قادر على قيادة الخط الخلفي وليس مجرد إضافة عددية.

ويعد عبد المنعم من أبرز الأسماء المطروحة نظرًا لخبراته مع المنتخب الوطني ومشاركاته السابقة مع الفريق ما يجعله خيارًا جاهزًا من الناحية الفنية ولا يحتاج لفترة تأقلم.

ويبقى ملف تدعيم الدفاع مفتوحًا على عدة سيناريوهات في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات مع اللاعب وناديه إلى جانب حسم موقف العناصر الحالية.

وفي ظل سعي النادي الأهلي لإعادة بناء الفريق بشكل متكامل تبدو قرارات الصيف المقبل حاسمة في تحديد شكل المنافسة خلال الموسم الجديد خاصة في ظل الضغوط الجماهيرية والرغبة في استعادة الاستقرار الفني سريعًا.

إدارة النادي الأهلي النادي الأهلي الأهلي محمد عبد المنعم نيس الفرنسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

فيديو غير لائق مع تلميذة.. القبض على مدير مدرسة هابي لاند للغات ببشتيل

البنزين

تواصل ارتفاعها عالميا.. رسميا أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

الحكومة

الحكومة تزف بشرى سارة للموظفين قبل عيد الأضحى.. ما موقف الزيادة الجديدة؟

الدواجن

نزلت 12 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

صورة تعبيرية

بعد وفاة 3 أشخاص.. ما هو فيروس "هانتا" وما هي أعراضه؟

الزمالك

خبر سار لجماهير الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة

ارشيفية

هزار قلب بجنازة| مصرع شاب دهسته تريلا بالمنيب.. والأهالي: صاحبه دفعه أمام السيارة

المتهم

مفاجأة في تحقيقات واقعة مدرسة هابي لاند| الفيديو منذ عام.. والنيابة تتحرى عن سبب إخفائه

ترشيحاتنا

المتهمين

القبض على 15 رجلا وسيدة يستغلون 11 طفلا فى أعمال التسول بالقاهرة

المنشور

القبض على طرفى مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسماعيلية

المتهمين

فى مداهمة لأوكار المخدرات.. مصرع عنصرين شديدي الخطورة فى تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالمنيا

بالصور

إجراء 1456 حالة منظار جهاز هضمي بمستشفيات الشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

بجمبسوت.. مى حلمى تتجول فى شوارع أمستردام

مى حلمى فى شوارع أمستردام
مى حلمى فى شوارع أمستردام
مى حلمى فى شوارع أمستردام

وزير الدفاع يشيد بتلاحم المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ مطروح في حماية البوابة الغربية لمصر

صورة من زياوة وزير الدفاع
صورة من زياوة وزير الدفاع
صورة من زياوة وزير الدفاع

بعد وفاه 3 أشخاص.. ما هو فيروس هانتا وكيف يصيب الأشخاص؟

بعد وفاه شخصين.. ما هو فيروس هانتا و كيف ينتقل؟
بعد وفاه شخصين.. ما هو فيروس هانتا و كيف ينتقل؟
بعد وفاه شخصين.. ما هو فيروس هانتا و كيف ينتقل؟

فيديو

صورة من زياوة وزير الدفاع

وزير الدفاع يشيد بتلاحم المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ مطروح في حماية البوابة الغربية لمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد