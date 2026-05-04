وداعا لعمليات القلب المفتوح.. فجر جديد في الطب المصري يحيي آمال المرضى

كشف الدكتور طارق رشيد استشاري القلب بمستشفيات الرعاية الصحة بالتأمين الصحي، تفاصيل تفاصيل أول عملية لإصلاح الصمام الميترالي بدون جراحة بمستشفيات التأمين الصحي، قائلا إن تلك العملية هو أحدث تطور لعلاج الصمام المترالي وجد فى العالم كله.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن تلك العملية مطلوبة جدا فى الوقت الحالي، لأن هذا الصمام له ديناميكية مختلفة عن باقي الصمامات، وبالتالي هناك نوعين من الإرتجاع، أولي، والنوع الثاني هو الثانوي، والذى أصبح علاجه الأساسي هو الترميم عن طريق القسطرة وإستخدام المشبك.

وتابع: “كان هناك العديد من المرضي الذين لديهم إرتجاع ثانوي نتيجة ضعف عضلة القلب، الذى يكون مرض أصاب العضلة، وكان علاجهم جراحي ولا يعطي أفضل نتيجة، وكان إطلاق الصمام المترالي مستحيل، وأحد طريقة هل القسطرة التي تحافظ على المريض بدون تدخل جراحي ويستطيع المريض التعافي بسرعة”.