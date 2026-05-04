الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فتح باب التقديم لمعلمي الياباني بالمدارس المصرية اليابانية|الشروط والرابط

ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التقديم لشغل وظائف معلمي اللغة اليابانية في المدارس المصرية اليابانية كلغة ثانية بالمرحلة الإعدادية، بدءًا من العام الدراسي المقبل ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧، وذلك بحوالي 10 مدارس كمرحلة أولى ضمن خطة الوزارة للتوسع في تدريس اللغة اليابانية

يأتي ذلك بالتعاون مع مؤسسة اليابان الثقافية، الشريك الرئيسي في تنفيذ هذا التوجه التعليمي.

وفي هذا الإطار، تضطلع مؤسسة اليابان الثقافية بدور محوري في دعم جودة العملية التعليمية، حيث تتولى إعداد وتطوير المناهج الدراسية الخاصة باللغة اليابانية وفق أحدث المعايير الدولية، إلى جانب الإشراف الأكاديمي على منظومة التقييم، بما يضمن تقديم تجربة تعليمية متكاملة تعكس أفضل الممارسات اليابانية في تعليم اللغة، وتسهم في تحقيق مستهدفات هذا التوجه الاستراتيجي.

ويأتي هذا التوجه في إطار حرص الوزارة على تطوير منظومة التعليم بالمدارس المصرية اليابانية، وتعزيز أبعادها الثقافية والتربوية، في ضوء فلسفة التعليم الياباني التي ترتكز على بناء الشخصية وتنمية القيم والسلوكيات الإيجابية.

كما يأتي فتح باب التقديم في ضوء النجاحات المتواصلة التي تحققها المدارس المصرية اليابانية، والإقبال المتزايد من أولياء الأمور على إلحاق أبنائهم بها، فضلًا عن التوسع المستمر في هذا النموذج التعليمي على مستوى الجمهورية، والذي أثبت فاعليته في تطوير العملية التعليمية وبناء شخصية الطالب.

وتؤكد الوزارة أن التقديم يستهدف استقطاب نخبة متميزة من المعلمين المؤهلين القادرين على تدريس اللغة اليابانية وفق أحدث الأساليب التربوية، وبما يتماشى مع فلسفة التعليم بالمدارس المصرية اليابانية، والتي تمثل نموذجًا تعليميًا متطورًا يمزج بين المناهج المصرية وأفضل الممارسات التربوية اليابانية من خلال أنشطة “التوكاتسو”، بما يسهم في بناء شخصية الطالب المتكاملة وتنمية مهارات التفكير والعمل الجماعي والانضباط.

وتنوه وزارة التربية والتعليم أن التقديم متاح لمن تنطبق عليه شروط محددة تتمثل في :

 أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة بكالوريوس جامعي أو أعلى، وأن يتمتع بمستوى متقدم في اللغة اليابانية بما لا يقل عن (N3) في اختبار إجادة اللغة اليابانية أو ما يعادله، أو مستوى (B2) وفقًا للإطار الأوروبي المرجعي العام للغات (CEFR)، إلى جانب إجادة اللغة العربية بما يتيح التواصل الفعال داخل البيئة المدرسية وأثناء الحصص، كما يُشترط إجادة مهارات استخدام الحاسب الآلي الأساسية، والقدرة على تقديم دروس تتماشى مع فلسفة التعليم والمناهج الدراسية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أو الاستعداد لاكتساب تلك القدرة، فضلًا عن التمتع بصحة بدنية ونفسية جيدة.

ويلتزم المتقدم بحضور برامج التدريب المسبق واجتياز المقابلات الشخصية التي تُعقد حضورياً، علمًا بأنه لا يُسمح بالمشاركة عن بُعد أو تعديل مواعيد أي من مراحل التقييم.

كما تُعد بعض المعايير ميزات إضافية تُؤخذ في الاعتبار عند الاختيار، من بينها امتلاك خبرة سابقة في تدريس اللغة اليابانية، أو اجتياز دورة إعداد المعلم المقدمة من مؤسسة اليابان الثقافية بالقاهرة بدرجات ممتازة.

ويتم التقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي:
https://forms.cloud.microsoft/r/mBQyrtqua6 

وتشدد الوزارة على ضرورة قراءة الشروط المعلنة قبل التسجيل والالتزام التام بها، مؤكدة أن لكل متقدم فرصة واحدة فقط للتسجيل، مع ضرورة التأكد من صحة البريد الإلكتروني، حيث سيتم التواصل من خلاله خلال مراحل التقييم المختلفة.

كما تشير الوزارة إلى أن اختيار الكوادر سيتم وفق معايير دقيقة تضمن انتقاء أفضل الكفاءات التعليمية القادرة على الإسهام في تحقيق أهداف هذا النموذج التعليمي المتطور.

