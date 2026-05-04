قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأضخم في مسيرتها.. شاكيرا تقدم حفلا فنيا بتوقيع مليوني شخص
الرئيس السيسي: مصر تعاملت بإجراءات استباقية مع الأزمات العالمية.. وفقدنا 10 مليارات دولار من عائدات القناة بسبب حرب غزة
مع إغلاق منجم "ديافيك".. الألماس الكندي يودع عصره الذهبي
بث مباشر.. فعالية ختام البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بحضور مدبولي
سبب خصم 14٪ شهريا في عداد الكهرباء
أزمة أولويات.. هل تضحي الولايات المتحدة بأمن أوروبا لضرب إيران؟
اطلبوا حكام أجانب وريحوا دماغكم.. شوبير يعلق على شكوى بيراميدز ضد حكم مباراة إنبي
تحرك دبلوماسي جديد.. إيران تقدم تنازلات نووية لفتح مضيق هرمز وتهدئة التوترات
لجنة من وزارة التعليم لإدارة مدرسة هابي لاند بعد الإعتداء على تلميذة والقبض على المدير
التنمية الصناعية: طرح 31 وحدة إنتاجية بالروبيكي.. والتقديم حتى 25 مايو
جهاز البحيرات يعلن بدء مرحلة الابتكار الأخضر لتمكين صغار منتجي وبائعات الأسماك بالحلول النظيفة
النيابة الإدارية تحيل 10 مسؤولين بالتعليم للمحاكمة التأديبية بتهمة الاستيلاء على المال العام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لجنة من وزارة التعليم لإدارة مدرسة هابي لاند بعد الإعتداء على تلميذة والقبض على المدير

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تشكيل لجنة من الوزارة لإدارة  مدرسة "هابي لاند" الخاصة بمحافظة الجيزة 

جاء ذلك بعد إحالة كافة المسئولين بالمدرسة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ،  وذلك على إثر واقعة اعتداء جسدي من قبل أحد المسئولين بالمدرسة على احدى الطالبات.

كما وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، منذ ساعات بوضع مدرسة "هابي لاند" الخاصة بمحافظة الجيزة تحت الإشراف المالي والإداري

تفاصيل الواقعة .. ماذا حدث ؟

وكانت حالة من الجدل أصابت أولياء أمور طلاب المدارس بعد تداول فيديو صادم يكشف عن قيام مسئول بمدرسة هابي لاند ببشتيل بمحافظة الجيزة بالتحرش بتلميذة في مكتبه

الفيديو انتشر بشكل واسع و لاقى تعليقات غاضبة واسعة من رواد فيس بوك ، حيث طالب الجميع المسئولين بسرعة التحرك لحماية أبنائهم 

ومن جانبهم تجمع أولياء أمور طلاب المدرسة داخل مقر المدرسة بمجرد علمهم بالواقعة معبرين عن غضبهم مما حدث ومطالبين بضرورة محاسبة المسئول .

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مثل هذه الوقائع تمثل انتهاكًا صارخًا للقيم التربوية والأخلاقية التي تقوم عليها المنظومة التعليمية، ولن يتم التهاون معها تحت أي ظرف

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن سلامة الطلاب وحمايتهم تأتي على رأس أولويات الوزارة.

القبض على الجاني .. بيان عاجل من وزارة الداخلية

من جانبها أصدرت وزارة الداخلية ، بيانا رسميا أعلنت خلاله أنه بالنسبة لمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي تضمن قيام مدير إحدى المدارس بالجيزة بتصرفات غير لائقة مع إحدى التلميذات داخل مكتبه بالمدرسة .

أمكن تحديد مكان تواجد المشكو فى حقه بمحافظة سوهاج حيث تم ضبطه وإتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى عرضه على النيابة العامة .

وزير التربية والتعليم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مدرسة هابي لاند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

فيديو غير لائق مع تلميذة.. القبض على مدير مدرسة هابي لاند للغات ببشتيل

البنزين

تواصل ارتفاعها عالميا.. رسميا أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

الحكومة

الحكومة تزف بشرى سارة للموظفين قبل عيد الأضحى.. ما موقف الزيادة الجديدة؟

الدواجن

نزلت 12 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

الزمالك

خبر سار لجماهير الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة

ارشيفية

هزار قلب بجنازة| مصرع شاب دهسته تريلا بالمنيب.. والأهالي: صاحبه دفعه أمام السيارة

المتهم

مفاجأة في تحقيقات واقعة مدرسة هابي لاند| الفيديو منذ عام.. والنيابة تتحرى عن سبب إخفائه

شبانة

شبانة: الدنيا مقلوبة في كاف بسبب احتمال غياب الأهلي عن دوري الأبطال

ترشيحاتنا

إيران

الخارجية الإيرانية: الملف النووي ذريعة أمريكية للتحرك ضد طهران

الخارجية الإيرانية

الخارجية الإيرانية: العدوان الأمريكي الإسرائيلي غير قانوني وهو خطوة أحادية لا مبرر لها

صورة أرشيفية

الخارجية الباكستانية: إعادة السفينة توسكا إلى إيران خطوة أمريكية لبناء الثقة

بالصور

بجمبسوت.. مى حلمى تتجول فى شوارع أمستردام

مى حلمى فى شوارع أمستردام
مى حلمى فى شوارع أمستردام
مى حلمى فى شوارع أمستردام

وزير الدفاع يشيد بتلاحم المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ مطروح في حماية البوابة الغربية لمصر

صورة من زياوة وزير الدفاع
صورة من زياوة وزير الدفاع
صورة من زياوة وزير الدفاع

بعد وفاه 3 أشخاص.. ما هو فيروس هانتا وكيف يصيب الأشخاص؟

بعد وفاه شخصين.. ما هو فيروس هانتا و كيف ينتقل؟
بعد وفاه شخصين.. ما هو فيروس هانتا و كيف ينتقل؟
بعد وفاه شخصين.. ما هو فيروس هانتا و كيف ينتقل؟

منافسة بنتلي.. شاهد سيارة جاجوار الجديدة بقوة 1000 حصان

جاجوار
جاجوار
جاجوار

فيديو

صورة من زياوة وزير الدفاع

وزير الدفاع يشيد بتلاحم المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ مطروح في حماية البوابة الغربية لمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد