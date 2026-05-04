لجنة من وزارة التعليم لإدارة مدرسة هابي لاند بعد الإعتداء على تلميذة والقبض على المدير

قرر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تشكيل لجنة من الوزارة لإدارة مدرسة "هابي لاند" الخاصة بمحافظة الجيزة

جاء ذلك بعد إحالة كافة المسئولين بالمدرسة للشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وذلك على إثر واقعة اعتداء جسدي من قبل أحد المسئولين بالمدرسة على احدى الطالبات.

كما وجه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، منذ ساعات بوضع مدرسة "هابي لاند" الخاصة بمحافظة الجيزة تحت الإشراف المالي والإداري

تفاصيل الواقعة .. ماذا حدث ؟

وكانت حالة من الجدل أصابت أولياء أمور طلاب المدارس بعد تداول فيديو صادم يكشف عن قيام مسئول بمدرسة هابي لاند ببشتيل بمحافظة الجيزة بالتحرش بتلميذة في مكتبه

الفيديو انتشر بشكل واسع و لاقى تعليقات غاضبة واسعة من رواد فيس بوك ، حيث طالب الجميع المسئولين بسرعة التحرك لحماية أبنائهم

ومن جانبهم تجمع أولياء أمور طلاب المدرسة داخل مقر المدرسة بمجرد علمهم بالواقعة معبرين عن غضبهم مما حدث ومطالبين بضرورة محاسبة المسئول .

وأكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن مثل هذه الوقائع تمثل انتهاكًا صارخًا للقيم التربوية والأخلاقية التي تقوم عليها المنظومة التعليمية، ولن يتم التهاون معها تحت أي ظرف

وشدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أن سلامة الطلاب وحمايتهم تأتي على رأس أولويات الوزارة.

القبض على الجاني .. بيان عاجل من وزارة الداخلية

من جانبها أصدرت وزارة الداخلية ، بيانا رسميا أعلنت خلاله أنه بالنسبة لمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعي تضمن قيام مدير إحدى المدارس بالجيزة بتصرفات غير لائقة مع إحدى التلميذات داخل مكتبه بالمدرسة .

أمكن تحديد مكان تواجد المشكو فى حقه بمحافظة سوهاج حيث تم ضبطه وإتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى عرضه على النيابة العامة .