تعرف على تفاصيل خدمة «حاج بلا حقيبة» بعد إعلان السلطات السعودية تطبيقها لأول مرة

في ضوء إعلان الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية تطبيق خدمة حاج بلا حقيبة خلال موسم الحج الحالي، تُوضح غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تفاصيل هذه الآلية، من خلال التواصل مع الشركات المنفذة للنظام والتي تأتي ضمن منظومة التنظيم المعتمدة لخدمة الحجاج والتيسير عليهم من قبل السلطات السعودية.

حاج بلا حقيبة



وتعتمد آلية «حاج بلا حقيبة» على تسليم الحاج لأمتعته عند كاونتر المطار قبل السفر بمطارات دولة المغادرة، حيث يحصل على إيصال استلام "البوردينج" بالإضافة الي لاصق "ليبول" على الحقيبة مدون عليه بيانات الحاج الأساسية، وفي مقدمتها اسم الحاج ورقم جواز السفر، والذي يُعد المرجع الرئيسي لكافة بيانات الحاج داخل المنظومة.



ويتم الربط بين هذا الرقم وبين نظام الاستعداد المسبق الذي طبقته السلطات السعودية خلال الموسم الحالي، والذي يتضمن تسجيل كافة بيانات الحاج مسبقًا، بما يشمل مواعيد السفر والوصول، وجهة الوصول (مكة المكرمة أو المدينة المنورة)، إلى جانب بيانات السكن المعتمد، ويتم الوصول لكل تلك البيانات من خلال رقم جواز سفر الحاج المدون علي البوردينج، وايضاً لاصق الحقيبة،

وبناءً على هذه البيانات، تبدأ إجراءات تنفيذ الآلية، حيث تتولى شركات الخدمة المعتمدة - والتي تم اختيارها من قبل الجهات المختصة بالمملكة - استلام الأمتعة فور تسلمها من الحاج بمطار المغادرة، والعمل على شحنها إلى المملكة العربية السعودية.



وعقب وصول الرحلات، يتم توجيه الأمتعة مباشرة من مطار الوصول إلى مقار إقامة الحجاج، سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، وفقًا للبيانات المسجلة مسبقًا على النظام.



وفي هذا الإطار، أشارت المناقشات التي تمت بين بعثات الحج وشركات الخدمة المنفذة إلى أن المدة المتوقعة لوصول الأمتعة إلى مقار إقامة الحجاج في اسرع وقت ممكن ، وذلك وفقًا للإجراءات التشغيلية المعتمدة، مقارنة بمدد أطول احيانا كانت تستغرقها الإجراءات التقليدية لاستلام الأمتعة سابقا.

وتؤكد الغرفة أن تنفيذ هذه الآلية يتم وفق الضوابط والتعليمات الصادرة عن السلطات السعودية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن انتظام الإجراءات خلال موسم الحج كما انها تهدف الى راحة وسلامة الحاج وتيسير وصوله وسفره وكذلك تيسير ادائه للمناسك.