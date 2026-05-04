قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديد يفتح باب التصالح في بعض أحكام الإعدام.. تعرف عليها
نعيم قاسم: المقاومة اللبنانية تقدم أداء أسطورياً أدهش العدو
الضرائب: تطبيق للتحقق من شهادات تسجيل ضريبة القيمة المضافة والسجائر عبر QR Code على الطابع المؤمن
من أول الأسبوع.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو
مرصد الأزهر: "داعش" يعتبر إسبانيا والبرتغال بيئتين مناسبتين للتمويل والتدريب
وزير التخطيط: البرنامج القُطري مع OECD محطة مهمة لدعم الإصلاح الاقتصادي في مصر
5 تحذيرات.. ماذا قال معتمد جمال لـ نجوم الزمالك قبل مواجهة سموحة؟
وداعا لعمليات القلب المفتوح.. فجر جديد في الطب المصري يحيي آمال المرضى
مدبولي: القطاع الخاص ركيزة أساسية فى برنامج الإصلاح الإقتصادي وتوفير فرص العمل
القاهرة تستضيف تدشين الاتحاد الأورو-متوسطي للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام
الخارجية الإيرانية: المفاوضات مستمرة وتلقينا الرد الأمريكي وسنعلن موقفنا عبر باكستان
مدبولي: المواطن هو المستفيد الأول من مكتسبات الإصلاح والتنمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعرف على تفاصيل خدمة «حاج بلا حقيبة» بعد إعلان السلطات السعودية تطبيقها لأول مرة

حج بلا حقيبة
حج بلا حقيبة
محمد الاسكندرانى

في ضوء إعلان الجهات المختصة بالمملكة العربية السعودية تطبيق خدمة حاج بلا حقيبة خلال موسم الحج الحالي، تُوضح غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تفاصيل هذه الآلية، من خلال التواصل مع الشركات المنفذة للنظام والتي تأتي ضمن منظومة التنظيم المعتمدة لخدمة الحجاج والتيسير عليهم من قبل السلطات السعودية.

حاج بلا حقيبة


وتعتمد آلية «حاج بلا حقيبة» على تسليم الحاج لأمتعته عند كاونتر المطار قبل السفر بمطارات دولة المغادرة، حيث يحصل على إيصال استلام "البوردينج" بالإضافة الي لاصق "ليبول" على الحقيبة مدون عليه بيانات الحاج الأساسية، وفي مقدمتها اسم الحاج ورقم جواز السفر، والذي يُعد المرجع الرئيسي لكافة بيانات الحاج داخل المنظومة.


ويتم الربط بين هذا الرقم وبين نظام الاستعداد المسبق الذي طبقته السلطات السعودية خلال الموسم الحالي، والذي يتضمن تسجيل كافة بيانات الحاج مسبقًا، بما يشمل مواعيد السفر والوصول، وجهة الوصول (مكة المكرمة أو المدينة المنورة)، إلى جانب بيانات السكن المعتمد، ويتم الوصول لكل تلك البيانات من خلال رقم جواز سفر الحاج المدون علي البوردينج، وايضاً لاصق الحقيبة،

وبناءً على هذه البيانات، تبدأ إجراءات تنفيذ الآلية، حيث تتولى شركات الخدمة المعتمدة - والتي تم اختيارها من قبل الجهات المختصة بالمملكة - استلام الأمتعة فور تسلمها من الحاج بمطار المغادرة، والعمل على شحنها إلى المملكة العربية السعودية.


وعقب وصول الرحلات، يتم توجيه الأمتعة مباشرة من مطار الوصول إلى مقار إقامة الحجاج، سواء في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، وفقًا للبيانات المسجلة مسبقًا على النظام.


وفي هذا الإطار، أشارت المناقشات التي تمت بين بعثات الحج وشركات الخدمة المنفذة إلى أن المدة المتوقعة لوصول الأمتعة إلى مقار إقامة الحجاج في اسرع وقت ممكن ، وذلك وفقًا للإجراءات التشغيلية المعتمدة، مقارنة بمدد أطول احيانا كانت تستغرقها الإجراءات التقليدية لاستلام الأمتعة سابقا.

وتؤكد الغرفة أن تنفيذ هذه الآلية يتم وفق الضوابط والتعليمات الصادرة عن السلطات السعودية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن انتظام الإجراءات خلال موسم الحج كما انها تهدف الى راحة وسلامة الحاج وتيسير وصوله وسفره وكذلك تيسير ادائه للمناسك.

حج بلا حقيبة حج حجاج السعودية مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهم

فيديو غير لائق مع تلميذة.. القبض على مدير مدرسة هابي لاند للغات ببشتيل

البنزين

تواصل ارتفاعها عالميا.. رسميا أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

الحكومة

الحكومة تزف بشرى سارة للموظفين قبل عيد الأضحى.. ما موقف الزيادة الجديدة؟

الدواجن

نزلت 12 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

صورة تعبيرية

بعد وفاة 3 أشخاص.. ما هو فيروس "هانتا" وما هي أعراضه؟

الزمالك

خبر سار لجماهير الزمالك قبل نهائي الكونفدرالية أمام اتحاد العاصمة

ارشيفية

هزار قلب بجنازة| مصرع شاب دهسته تريلا بالمنيب.. والأهالي: صاحبه دفعه أمام السيارة

المتهم

مفاجأة في تحقيقات واقعة مدرسة هابي لاند| الفيديو منذ عام.. والنيابة تتحرى عن سبب إخفائه

ترشيحاتنا

سرقة محصول القمح

لغز اختفاء القمح.. القصة الكاملة لسرقة محصول قمح بالزقازيق

(المريخ وأجسام البشر)

شكل غير متوقع.. كيف قد يغيّر المريخ ملامح وأجسام البشر في المستقبل

أروى جودة

بياكل كوارع ومش بيحب الملوخية.. أروى جودة تكشف أسرار حياتها الزوجية لأول مرة

بالصور

إجراء 1456 حالة منظار جهاز هضمي بمستشفيات الشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

بجمبسوت.. مى حلمى تتجول فى شوارع أمستردام

مى حلمى فى شوارع أمستردام
مى حلمى فى شوارع أمستردام
مى حلمى فى شوارع أمستردام

وزير الدفاع يشيد بتلاحم المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ مطروح في حماية البوابة الغربية لمصر

صورة من زياوة وزير الدفاع
صورة من زياوة وزير الدفاع
صورة من زياوة وزير الدفاع

بعد وفاه 3 أشخاص.. ما هو فيروس هانتا وكيف يصيب الأشخاص؟

بعد وفاه شخصين.. ما هو فيروس هانتا و كيف ينتقل؟
بعد وفاه شخصين.. ما هو فيروس هانتا و كيف ينتقل؟
بعد وفاه شخصين.. ما هو فيروس هانتا و كيف ينتقل؟

فيديو

صورة من زياوة وزير الدفاع

وزير الدفاع يشيد بتلاحم المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ مطروح في حماية البوابة الغربية لمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد