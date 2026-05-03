الإشراف العام
السعودية.. انطلاق أعمال تمرين الأمن السيبراني لموسم حج 1447هـ

أعلنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني في السعودية، اليوم / الأحد /، انطلاق أعمال "تمرين الأمن السيبراني لموسم حج 1447هـ"، بهدف تعزيز الجاهزية السيبرانية للجهات الوطنية المشاركة في موسم الحج، وتنمية مهارات المختصين لديها في مجال الأمن السيبراني، وتمكينها من تعزيز أمنها السيبراني، بما يسهم في تقديم تجربة متكاملة لضيوف الرحمن.

وأوضحت الهيئة - وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) - أن التمرين، الذي يتم تنفيذه على مدى يومين في جدة، يتناول التمرين إجراء محاكاة لأنواع مختلفة من الهجمات والحوادث السيبرانية الواقعية، وتطبيق آلية الاستجابة لها، والإلمام بآخر الأساليب المستخدمة في الهجمات السيبرانية.

وأشارت إلى أن التمرين يشتمل على مجموعة من الأنشطة الفنية والإدارية لمسؤولي ومختصي الأمن السيبراني لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات السيبرانية المرتبطة بالأنظمة التقنية للخدمات المقدمة خلال موسم الحج وفق أفضل المعايير والممارسات، وذلك عبر منصة متخصصة، تم بناؤها واستضافتها وتشغيلها محليًّا بالتعاون مع الذراع التقني للهيئة، الشركة السعودية لتقنية المعلومات (سايت).

وفي سياق متصل، دشّن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، جهاز البطاقات الرقمية للمكتبة الإلكترونية الإسلامية، وذلك ضمن خطة الوزارة الشاملة لتقديم البرامج الدعوية والتوعوية لضيوف الرحمن خلال موسم حج 1447هـ.

ويُعد الجهاز من الحلول التقنية المبتكرة التي تعزز كفاءة نشر محتوى الوزارة العلمي والدعوي، إذ يتيح توزيع البطاقات الرقمية بسهولة وسرعة، ويواكب التوسع في منصات الوزارة الرقمية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويسهم في رفع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات المقدمة.

ويتميز الجهاز بعدد من الخصائص التقنية، من أبرزها دعمه لأربع لغات في المرحلة الأولى، وإمكانية توزيع أكثر من 2000 بطاقة يوميًا، إلى جانب توفير سعة تخزينية عالية، مع إمكانية الضبط الفوري لكميات البطاقات واستخراج الإحصائيات الدورية، ودعم أنظمة قياس رضا المستخدمين بما يسهم في تحسين جودة الخدمة.

ويتميز الجهاز بإمكانية تصميم بطاقات خاصة بالمناسبات الوطنية والدينية، وصغر حجمه الذي يسهّل استخدامه في الفعاليات والمواقع المختلفة، إضافة إلى إتاحته للعمل على مدار الساعة لخدمة المستفيدين.

