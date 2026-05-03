الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
موعد تحسن حالة الطقس في مصر.. تحذير عاجل من الأرصاد

رشا عوني

تشهد حالة الطقس اليوم وغداً تقلبات جوية مفاجئة ونشاط قوي للرياح مع احتمالية سقوط الأمطار على بعض المحافظات، حيث أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات عاجلة للمواطنين بشأن حالة الطقس خلال هذا الاسبوع مع استمرار سوء الأحوال الجوية على كافة الأنحاء.

حالة الطقس غداً وحتى الجمعة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية بياناً تفصيلياً بشأن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من الاثنين 4 مايو وحتى الجمعة 08 مايو 2026، حيث أكدت الهيئة استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع سيادة طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر وفي ساعات الليل، بينما يكون مائلاً للحرارة نهاراً على أغلب المناطق، وحاراً على جنوب الصعيد.

طقس الأسبوع
 

كتل هوائية أوروبية باردة

وأوضحت الأرصاد في تقرير صادر عنها أنه منذ مساء أمس السبت، تغيرت مصادر الكتل الهوائية في حالة الطقس اليوم، وذلك بسبب دخول كتل هوائية أوروبية باردة من جنوب شرق أوروبا على البحر المتوسط، ما أدى إلى حدوث انخفاض كبير في درجات الحرارة يتراوح بين 8 و9 درجات عن قيم الحرارة العظمى والصغرى المسجلة نهاية الأسبوع الماضي.
عاجل - حالة الطقس اليوم.. ماذا يحدث في مصر اليوم..

 

حالة الطقس غدًا الإثنين


 أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس غدًا الإثنين يشهد استمرار التأثر بالكتل الهوائية الباردة القادمة من الشمال، ما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح بين 6 و7 درجات مئوية.

ويكون الطقس مائلًا للبرودة في الصباح الباكر، ومائلًا للحرارة إلى حار نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومائلًا للبرودة ليلًا.

كما توجد فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع نشاط للرياح على أغلب المناطق، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة على جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر.

سقوط أمطار غداً الأثنين


وأشارت الهيئة إلى أن غداً يوم الاثنين 4 مايو سيشهد فرصاً لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، كما ينشط الرياح على أغلب الأنحاء، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر.

موعد تحسن حالة الطقس

 كما نوهت الأرصاد عن استمرار نشاط الرياح من يوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع يوم الجمعة على معظم أنحاء الجمهورية.

ومن المتوقع أن تبدأ حالة الطقس في التحسن بدءاً من يوم السبت المقبل، بعد اسبوع من التقلبات الجوية والرياح النشطة نتيجة الكتلة الهوائية الأوروبية.


درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والمحافظات


وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة خلال هذه الفترة، فمن المتوقع أن تسجل القاهرة والوجه البحري يوم الاثنين 24 درجة للعظمى و14 للصغرى، لترتفع تدريجياً حتى تصل إلى 28 درجة للعظمى يوم الجمعة. 

أما السواحل الشمالية فتسجل يوم الاثنين 20 درجة للعظمى و12 للصغرى، وتصل يوم الجمعة إلى 23 درجة للعظمى.

وفيما يخص شمال الصعيد، فمن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى يوم الاثنين 25 درجة والصغرى 12 درجة، وتواصل الارتفاع لتسجل 31 درجة يوم الجمعة. 

بينما تشهد منطقة جنوب الصعيد طقساً أكثر حرارة، حيث تسجل العظمى يوم الاثنين 32 درجة والصغرى 18، وتصل بحلول يوم الجمعة إلى 35 درجة للعظمى و20 للصغرى.

طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى
كارثة تصيبك من الجبنة الرومى المغشوشة |اعرف الفرق بين الاصلية والاخرى

فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله
فصوص رومي مدخن دايت بطعم قوي وسعرات قليله

