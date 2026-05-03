بنك إعادة الإعمار الأوروبي يموّل بنين بـ 35.5 مليون يورو لتحديث منظومة النفايات

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ، عن توجيه قرضًا سياديًا بقيمة 5ر35 مليون يورو لصالح شركة إدارة النفايات والنظافة الوطنية في بنين، بهدف دعم تطوير وتحديث البنية التحتية لإدارة النفايات الصلبة في منطقة جراند نوكوِي، بالشراكة مع بنك الاستثمار الأوروبي.

ويستهدف المشروع، وفق بيان للبنك، تحويل نظام إدارة النفايات في المنطقة، التي يقطنها نحو 8ر2 مليون نسمة، من نموذج يعتمد على المكبات إلى نظام أكثر استدامة قائم على إعادة التدوير، مع توقع خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بأكثر من 75 ألف طن سنويًا عبر إدخال تقنيات خضراء حديثة.

ويشمل التمويل تحسين مرافق الفرز اليدوي، وبناء مراكز فرز ومحطات سماد جديدة، وتركيب أنظمة لجمع غاز المكبات، وتطوير إدارة العصارة، إلى جانب شراء شاحنات وحاويات جديدة لجمع النفايات لتعزيز الكفاءة وجودة الخدمات.