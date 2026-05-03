التقديم أون لاين.. 4500 جنيه منحة العمالة غير المنتظمة.. كم تكلف الموازنة؟

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ الحكومة لدعم أكبر للعمالة غير المنتظمة والموسمية بما يراعي التداعيات الجيوساسية الراهنة.

تفاصيل دعم الرئيس للعمالة المنتظمة

كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال؛ الحكومة بصرف مبلغ 1500 جنيه شهريًا في صورة منحة استثنائية ولمدة 3 شهور للعمالة غير المنتظمة تبدأ اعتبارا من يوليو المقبل حتي سبتمبر القادم أي في أول الربع الأول من السنة المالية الجديدة.

الجهات المعنية بالتنفيذ

وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة فإن وزارة العمل هي المعنية بإعداد قوائم الفئات المستحقة لتلك المنحة الاستثنائية المقررة من رئيس الجمهورية لتلك الفئات بالتنسيق مع وزارة المالية بإعتبارها جهة الصرف من الموازنة العامة للدولة.

تكلفة المنحة الاستنثنائية

تتراوح تكلفة المنحة التي أقرها رئيس الجمهورية للعمالة غير المنتظمة بما يترواح بين 1 -2 مليار جنيه وهي تأتي ضمن حزمة التحفيز الاقتصادية التي أقرتها وزارة المالية بقيمة 90 مليار جنيه خلال الأسابيع الماضية لتحفيز القطاع الخاص.

الفئات المستحقة للمنحة الاستثنائية

من واقع المعلومات الرسمية الصادرة عن وزارة العمل المصرية والتي تتضمن مجموعة من الفئات المستحقة لتلك المنحة الاستثنائية وهم :

أصحاب الحرف اليدوية

عمال البناء ومن في حكمهم

الصياديون

الفئات التي لا تمتلك دخلًا أو معاشاً ثابتًا.

كيف تحصل علي المنحة الاستثنائية

وجهت وزارة العمل المكاتب والمناطق التابعة لها بحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة لدي نطاقها الجغرافي سواء من خلال الشركات المسجلة لدي مكاتب العمل والمقاولين.

شروط استحقاق المنحة الاستثنائية