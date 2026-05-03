تحذيرات من كارثة خفية.. قنبلة موقوتة أخطر من المرض تهدد حياة الملايين

في ظل الضغوط الاقتصادية والاجتماعية المتزايدة، تبرز الصحة النفسية كواحدة من أهم القضايا التي تواجه المجتمع المصري اليوم.

وبين أرقام رسمية وتحذيرات دولية، تتكشف ملامح أزمة صامتة تتفاقم تدريجيًا، حيث تتداخل العوامل النفسية مع الواقع المعيشي لتدفع بعض الحالات إلى حافة الخطر، سواء عبر العزلة أو السلوكيات العنيفة أو حتى التفكير في الانتحار.

وكشفت الأرقام الرسمية- خلال فعاليات إطلاق المبادرة الرئاسية لدعم الصحة النفسية "صحتك سعادة"، من وزارة الصحة والسكان- عن مؤشرات تعكس حجم التحدي.

وخلال احتفالية التدشين الرسمي لعيادات المبادرة الرئاسية «صحتك سعادة»، أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، أن الصحة النفسية أصبحت جزءاً أساسياً لا يتجزأ من منظومة الصحة العامة في مصر، مشددًا على أن الدولة تسعى إلى ترسيخ مفهوم متكامل للصحة، يجمع بين السلامة النفسية والاجتماعية والبدنية؛ ليصبح حقاً أصيلاً لكل مواطن.

وأوضح الوزير أن التحدي الأبرز يكمن في تغيير الوصمة المجتمعية المرتبطة بالصحة النفسية، وتصحيح الخلط الشائع بين الأمراض العقلية والاضطرابات النفسية الناتجة عن ضغوط الحياة اليومية.

وأشار الوزير إلى التوسع في خدمات الدعم النفسي؛ من خلال الخطوط الساخنة، وبرامج الاكتشاف المبكر في المدارس والجامعات وأماكن العمل، مؤكداً أن طلب المساعدة النفسية خطوة شجاعة تعكس وعياً ومسؤولية تجاه الذات، وأن دمج هذا الملف في أولويات الدولة؛ أصبح ضرورة ملحة أمام التحديات المعاصرة.

ومن جهته، أكد الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الدولة حققت تقدماً ملموساً في تطوير خدمات الصحة النفسية؛ من خلال إطلاق معايير وطنية متخصصة للمستشفيات والمراكز المتخصصة، مدعومة ببرامج تدريب مكثفة لبناء قدرات الكوادر الطبية، بهدف دمج هذه الخدمات بمنظومة التأمين الصحي الشامل بأعلى معايير الجودة والسلامة.

فيما أعلن الدكتور أيمن عباس رئيس الإدارة المركزية للصحة النفسية وعلاج الإدمان، أن عيادات «صحتك سعادة» الجديدة، تمثل خطوة نوعية نحو تقريب الخدمات من المواطن، حيث تقدم حزمة متكاملة تشمل:

- الكشف المبكر عن اضطرابات التوحد.

- المسح الشامل للاكتئاب والقلق.

- برامج مواجهة إدمان الألعاب الإلكترونية والمواد المخدرة.

- الدعم النفسي للمقبلين على الزواج والمرأة وكبار السن.

- دمج الرعاية النفسية مع علاج الأورام والأمراض المزمنة.

بدورها، أوضحت الدكتورة منى خليفة مدير الإدارة العامة للمبادرات الصحية، أن المبادرة نجحت في كسر حاجز الوصمة المجتمعية؛ من خلال إجراء ملايين الاستبيانات للصحة النفسية، وتدريب آلاف مقدمي الخدمة، وإدماج الخدمات النفسية داخل وحدات الرعاية الأساسية لأول مرة، مع توفير منصات رقمية وخطوط ساخنة تضمن الخصوصية التامة، مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد توسعاً شاملاً في جميع المحافظات.

وتؤكد المبادرة التزام الدولة ببناء مجتمع أكثر وعياً وتوازناً، حيث تُعد «صحتك سعادة» خطوة متقدمة نحو صحة نفسية أفضل لكل مصري.

وتتسق هذه البيانات مع تقديرات منظمة الصحة العالمية، التي تشير إلى أن انتشار الاضطرابات النفسية في مصر يتراوح بين 15% و35%، ما يضع البلاد ضمن المعدلات العالمية المرتفعة نسبيًا.

قراءة في الأرقام

تشير البيانات إلى أن كبار السن هم الأكثر عرضة للمشكلات النفسية؛ نتيجة عوامل مثل “الوحدة” و"الأمراض المزمنة"، بينما تمثل الفئة في سن العمل نحو 20% من المتأثرين، وهي الفئة الأكثر تعرضًا لضغوط الحياة اليومية.

وعلى المستوى العالمي، يؤكد وزير الصحة أن أكثر من مليار شخص حول العالم يعانون من اضطرابات نفسية، في مؤشر يعكس أن الأزمة ليست محلية بل ممتدة عالميًا؛ ما يستدعي التعامل معها كأولوية صحية.

أزمة الوصمة المجتمعية

رغم هذه الأرقام، تظل المشكلة الأكبر في “ضعف الإقبال على طلب المساعدة”، إذ تكشف المؤشرات أن الوصمة الاجتماعية والخوف من نظرة المجتمع يمثلان عائقًا رئيسيًا أمام التوجه للطبيب النفسي.

ويظهر ذلك بوضوح في استبيان جامعي شارك فيه نحو 200 شخص، حيث أقر عدد كبير بزيارة أطباء في تخصصات مختلفة، بينما أعلن 3 فقط عن زيارة طبيب نفسي، رغم أن التقديرات تشير إلى أن نحو خُمس المشاركين كانوا بحاجة فعلية للدعم النفسي.

الأسباب والتداعيات

يربط خبراء بين تزايد الاضطرابات النفسية وتصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، مثل البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة والتفكك الأسري.

وقد تتفاقم بعض الحالات؛ في ظل غياب الدعم أو التأخر في طلب العلاج، لتتحول إلى سلوكيات خطرة، تشمل العنف أو إيذاء النفس.

وتكمن الخطورة في أن كثيرًا من هذه الحالات تمر دون ملاحظة أو تدخل مبكر؛ ما يزيد من احتمالات تطورها إلى أزمات أكبر.

الحلول والتحركات المطلوبة

يشدد المسؤولون على ضرورة التوسع في خدمات الصحة النفسية، خاصة الكشف المبكر، إلى جانب تعزيز التوعية المجتمعية؛ لتغيير الصورة النمطية المرتبطة بالعلاج النفسي.

كما تبرز أهمية توفير قنوات سهلة وآمنة للحصول على الدعم، سواء عبر المستشفيات أو الخطوط الساخنة.

وتكشف الأرقام بوضوح، أن الصحة النفسية لم تعد قضية هامشية، بل تحدٍ حقيقي يتطلب استجابة شاملة من الدولة والمجتمع، وبين الحاجة إلى كسر الوصمة وتوسيع الخدمات؛ يبقى الوعي هو الخطوة الأولى نحو إنقاذ آلاف الحالات من الانزلاق إلى مسارات أكثر خطورة.

الصحة النفسية في مصر

من جهته، قال الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية، إن بعض الأشخاص يفتقرون إلى الوعي الكافي بطبيعة الاضطرابات النفسية؛ ما يدفعهم أحيانًا إلى التعامل مع المصابين بالاكتئاب أو الأزمات النفسية بأسلوب قاسٍ، قد يتضمن السخرية أو التقليل من معاناتهم، وهو ما يزيد من حدة الألم النفسي، ويعمّق مشاعر العزلة واليأس لديهم، وقد يدفع بعض الحالات إلى أفكار أكثر خطورة.

وأضاف في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن هناك مجموعة من العلامات التي قد تُنذر بمرور الشخص بحالة نفسية متدهورة تستدعي الانتباه، من أبرزها “الإهمال الواضح في النظافة الشخصية، واضطراب النوم أو ما يُعرف باختلال الإيقاع الحيوي اليومي، إلى جانب الميل للعزلة وتجنب التفاعل الاجتماعي أو ممارسة الأنشطة المعتادة”.

وأضاف أن المؤشرات التحذيرية قد تظهر أيضًا عبر ما يتم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي أو في الرسائل الشخصية، مثل العبارات التي تحمل طابع اليأس أو الوداع، كالتلميح إلى عدم الرغبة في الاستمرار أو أن الآخرين "سيرتاحون من وجوده"، مشددًا على أن مثل هذه الإشارات تستوجب تدخلاً سريعًا ودعمًا نفسيًا فوريًا لتفادي تفاقم الحالة.



الدوافع وراء الرغبة في الإنتحار

ومن جانب آخر، قال الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان بمستشفيات جامعة عين شمس، إن الدافع الأبرز وراء حالات الانتحار يتمثل في فقدان الأمل في المستقبل، والشعور بانعدام الرغبة في الاستمرار بالحياة، موضحًا أن هذا العامل يعد القاسم المشترك في أغلب الحالات عالميًا.

وأضاف فرويز في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الاكتئاب بجميع أنواعه، سواء الوجداني أو التفاعلي، يُعد من أهم الأسباب المؤدية لهذه السلوكيات، إلى جانب بعض الاضطرابات الذهانية مثل الفصام، التي قد يصاحبها في بعض الحالات هلاوس سمعية تتضمن أوامر مباشرة بإيذاء النفس.

وأوضح أن الاكتئاب يؤثر على كيمياء المخ عبر انخفاض نسب مواد عصبية أساسية مثل السيروتونين والدوبامين، وهو ما ينعكس على انخفاض الشعور بالسعادة وضعف القدرة على التركيز والتفكير، مما يدفع المريض إلى رؤية الحياة بشكل مغلق وسلبي.

وأشار إلى أن سلوك الانتحار يختلف باختلاف الفئات العمرية، حيث قد يظهر لدى الأطفال “بدافع التقليد أو الفضول”، بينما يتسم لدى المراهقين والشباب “بطابع اندفاعي لحظي”، في حين يميل مرضى الاكتئاب إلى “التخطيط المسبق وتكرار المحاولة عند الفشل”.

ولفت إلى وجود مؤشرات تحذيرية يمكن ملاحظتها على المريض، مثل الانعزال، وبطء الحركة والكلام، وقلة التفاعل، وفقدان الاهتمام بالحياة اليومية، إضافة إلى اضطرابات النوم والأكل.

وحذر فرويز من التعامل الخاطئ مع الحالات التي تعاني من أفكار انتحارية، مؤكدًا أن نقل المريض إلى أماكن مرتفعة أو محفزة؛ قد يزيد الخطر، مشددًا على ضرورة التوجه الفوري إلى المستشفيات المتخصصة لتطبيق بروتوكولات العلاج النفسي الطارئ، والتي تشمل المتابعة الدقيقة والتدخلات العلاجية اللازمة لإنقاذ الحياة.

كما أشار إلى وجود خدمات دعم نفسي مجانية تقدمها وزارة الصحة عبر الخط الساخن 16328 على مدار الساعة، لتقديم الاستشارات النفسية والإرشاد المتخصص.