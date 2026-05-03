وزير الصحة يتلقى تقريرًا عن 141 زيارة ميدانية لمتابعة 60 مستشفى و81 وحدة صحية

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تقريرًا مفصلًا عن أداء فرق إدارة متابعة المشروعات القومية خلال شهر إبريل 2026، والذي شمل تنفيذ 141 زيارة ميدانية على 60 مستشفى و81 وحدة صحية بمختلف المحافظات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الزيارات أسفرت عن تحقيق تقدم ملموس، حيث بلغت نسبة الإنجاز 100% في مستشفى طنطا العام والعباسية للأمراض الصدرية بعد تطوير قسم الرعاية المركزة بالكامل، كما تم الانتهاء من جميع الوحدات الصحية ضمن مبادرة «حياة كريمة» بمحافظتي المنيا وأسيوط، وتركيب واختبار خزانات الأكسجين بمستشفيي طوخ وشبين القناطر.

الانتهاء من مبنى الكلى بمستشفى العريش

وأشار إلى الانتهاء من مبنى الكلى بمستشفى العريش بنسبة 99%، وحميات بنها بنسبة مماثلة، بجانب تسجيل نسبة 96% في مستشفى طوارئ بغداد، وتجاوز نسب التنفيذ 85% في مستشفيات منفلوط وشبين القناطر وطوخ وأبو صوير، مضيفا أن المتابعة الميدانية شملت مستشفيات أبو كبير والقناطر الخيرية ومجمع محارق سنور ببني سويف للوقوف على معدلات التنفيذ والأعمال الجارية.

ومن جانبه، أكد الدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، أن عدة مستشفيات كبرى تجري عليها أعمال تنفيذ مكثفة للانتهاء منها ودخولها الخدمة قريبًا، وهي مستشفيات سمنود والرياض وقنطرة غرب وببا وناصر العام وكوم حمادة.

وأكد أن هذه الجهود تعكس التزام وزارة الصحة ببناء منظومة صحية متكاملة ومستدامة تليق باحتياجات المواطن المصري.