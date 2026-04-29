قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير الصحة يستقبل رئيس جامعة هيروشيما اليابانية لبحث تعزيز التعاون في التعليم الطبي

عبدالصمد ماهر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، السيد ميتسو أوتشي، رئيس جامعة هيروشيما اليابانية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التعليم الطبي والتدريب وتبادل الخبرات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد خلال اللقاء عمق العلاقات المصرية اليابانية، وحرص البلدين على توسيع آفاق التعاون في مجال التعليم الطبي وتطوير الكوادر الطبية.

وأشار عبدالغفار إلى أن اللقاء تناول بحث آليات التعاون في تطبيق نظام «التوكاتسو» الياباني كنموذج متكامل لتنمية المهارات الشخصية والسلوكية للأطباء، بالإضافة إلى تبادل الخبرات في تدريب الأطباء عبر برامج تدريبية مشتركة وورش عمل متخصصة وتبادل الزيارات العلمية.

كما استعرض الجانبان فرص التدريب على أحدث التقنيات الطبية المتقدمة، وعلى رأسها الروبوت الجراحي الياباني «دافنشي»، بهدف رفع كفاءة الأطباء في إجراء الجراحات الدقيقة ومواكبة التطور العالمي في الجراحات الروبوتية.

تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجامعة ومصر

ومن جانبه، أعرب ميتسو أوتشي عن تطلعه لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجامعة ومصر، مؤكداً حرص جامعة هيروشيما على أن تكون شريكاً فاعلاً في دعم جهود تطوير التعليم الطبي المصري من خلال نقل الخبرات اليابانية وتبادل المعرفة.

