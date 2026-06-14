بعد اجتماعات القاهرة.. الفصائل الفلسطينية تسلم الوسطاء ردها على مقترح تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب

سلمت الفصائل الفلسطينية الوسطاء ردها على مقترح تطبيق المرحلة الثانية من خطة ترامب، وذلك بعد إجتماعات القاهرة.

أعلنت حركة حماس تسليم الرد الفلسطيني الموحد على "خارطة الطريق" المتعلقة بتطبيق المرحلة الثانية من الخطة التي طرحتها الإدارة الأمريكية، وذلك بعد جولة مشاورات مكثفة مع الوسطاء والفصائل الفلسطينية في القاهرة.

مجلس السلام

وأوضحت الحركة، في بيان رسمي، أن الرد تم تسليمه أمس السبت، عقب بلورة موقف وطني مشترك بشأن المبادرة التي كانت قد تسلمتها في 19 أبريل الماضي من ممثل "مجلس السلام" نيكولاي ميلادينوف.