قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد وفاته.. تفاصيل الساعات الأخيرة ورحلة مرض عبد العزيز مخيون
صدفة حزينة.. وفاة عبد العزيز مخيون بعد تجسيده مشهد الموت في «سوا سوا»
تداول إجابات جبر إعدادية الدقهلية والأقصر وعلوم المنيا على جروبات الغش بتليجرام
مصر تدين الاعتداءات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت.. وتؤكد تضامنها الكامل مع الدول الشقيقة
اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان عبد العزيز مخيون وتفاصيل مرضه
الصحة تغلق مركز الماسة الطبي بالمرج.. وضبط مخزن أدوية غير مرخص
جروبات الغش تنشر حل دراسات إعدادية الجيزة بعد25 دقيقة من توزيعه باللجان
قبل ما تنزل.. تعرف على درجات الحرارة اليوم الأربعاء 10 يونيو
الذهب في أدنى مستوى له منذ 11 أسبوعا.. تراجع جديد لأسعار الذهب محلياً وعالمياً اليوم
لو مش معاك فلوس تتصدق ردد هذا الدعاء
قبل وفاته.. عبد العزيز مخيون: سيد صادق صديق عمري والجمهور كان مشتاقًا لرؤيته
البلوجر أوتاكا أمام المحكمة غدا على خلفية اتهامه بالاتجار في المخدرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: اجتماع الفصائل الفلسطينية بالقاهرة يعكس الدور المصري المحوري في تعزيز فرص التهدئة

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أشاد النائب حسن جعفر، عضو مجلس الشيوخ، بـ الاجتماع الفلسطيني المصري القطري التركي الذي عُقد في القاهرة، مؤكدًا أنه يعكس مجددًا الدور المصري المحوري في إدارة الملفات الإقليمية المعقدة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وقال جعفر، في تصريح صحفي له اليوم. إن استضافة القاهرة لهذا الاجتماع تؤكد أنها ما زالت تمثل مركز الثقل السياسي والدبلوماسي في المنطقة، وقدرتها على جمع الأطراف المختلفة على طاولة واحدة من أجل دعم مسار التهدئة في قطاع غزة، ودفع جهود وقف إطلاق النار نحو التنفيذ الفعلي والمستدام.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن مشاركة دول إقليمية مثل قطر وتركيا إلى جانب الجهود المصرية تعكس تقديرًا واضحًا للدور المصري، وحرصًا من مختلف الأطراف على إنجاح المسار السياسي والإنساني الهادف إلى إنهاء التصعيد وحماية المدنيين الفلسطينيين.

وأضاف حسن جعفر أن مصر لم تتوقف يومًا عن دعم القضية الفلسطينية، سواء عبر الوساطة السياسية أو من خلال الجهود الإنسانية والإغاثية المستمرة، مشيرًا إلى أن هذا النهج يعكس التزامًا تاريخيًا وثابتًا تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، ورفض أي محاولات لتصفية القضية أو فرض حلول أحادية لا تحقق العدالة أو الاستقرار.

وأشار نائب الشيوخ إلى أن ما تقوم به مصر خلال الفترة الأخيرة من تحركات مكثفة واتصالات مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية يعكس رؤية متكاملة تستهدف ليس فقط وقف إطلاق النار، وإنما أيضًا تهيئة الأجواء لمرحلة ما بعد التهدئة، بما يشمل إعادة الإعمار وتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة.

وأكد نائب الصعيد أن هذا النوع من الاجتماعات يمثل خطوة مهمة على طريق بناء الثقة بين الأطراف، وتقريب وجهات النظر، خاصة في ظل التعقيدات السياسية والميدانية التي تشهدها المنطقة، لافتًا إلى أن استمرار هذا التنسيق يعزز فرص الوصول إلى تسوية عادلة وشاملة.

واختتم النائب حسن جعفر تصريحه، بالتأكيد على أن الدور المصري سيظل حجر الزاوية في أي جهود دولية أو إقليمية تستهدف تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، مشددًا على أهمية دعم هذه الجهود لضمان مستقبل أكثر أمنًا للشعوب في المنطقة.

فلسطين البرلمان مجلس النواب اخبار البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قصف صاروخي

الرد الفوري.. الحرس الثوري الإيراني يطلق صواريخ ومسيّرات نحو أهداف أمريكية بالمنطقة

الذهب

هبوط مفاجئ للذهب.. المعدن الأصفر يخسر 1% ويتراجع بقوة بعد الضربات الأمريكية ضد إيران

سعر الذهب في مصر

في أدني مستوياته .. الذهب يواصل الخسارة بالسوق المحلي والعالمي اليوم

سكن لكل المصريين

خلال ساعات| تحذير عاجل بشأن شقق سكن لكل المصريين 7.. ماذا سيحدث؟

نشأت الديهي

أنت زعّلت مصر | نشأت الديهي يوجّه رسالة صادمة لـ نجيب ساويرس

الدواجن

انخفاض 9 جنيهات في الكيلو .. أسعار الدواجن تُفاجئ المُستهلكين اليوم

كأس العالم

دعوات لمقاطعة كأس العالم 2026.. احتجاجات حاشدة تعطل الوصول إلى ملعب الافتتاح في مكسيكو

محمد شريف

قرار محمد شريف من الرحيل عن الأهلي

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

نائب محافظ أسوان يتابع الجهود بملفات التقنين وإسترداد الأراضى والمتغيرات المكانية

فعاليات ثقافية وفنية

من المسرح إلى السينما والفنون التشكيلية.. قصور الثقافة تشعل الحراك الثقافي في المحافظات

صورة أرشيفية

مليون جنيه للمصريين بالخارج.. مفاجأة من الحكومة للمغتربين ضمن مبادرة «افتح حسابك في مصر»

بالصور

طرح الجيل الثالث من أودي Q7 موديل 2027.. صور

أودي Q7 الجديدة
أودي Q7 الجديدة
أودي Q7 الجديدة

بأرخص سعر.. شركة GAC تطلق أول تاكسي طائر يخلصك من الزحام

التاكسي الطائر GAC
التاكسي الطائر GAC
التاكسي الطائر GAC

سر المطاعم في مطبخك .. طريقة عمل الأرز بالحبة الطويلة المفلفلة الناجحة 100%

طريقة عمل الأرز بالحبة الطويلة المفلفلة الناجحة 100%
طريقة عمل الأرز بالحبة الطويلة المفلفلة الناجحة 100%
طريقة عمل الأرز بالحبة الطويلة المفلفلة الناجحة 100%

بدقيق الحبة الكاملة .. طريقة عمل البان كيك الحادق في المنزل

طريقة عمل البان كيك الحادق بدقيق الحبة الكاملة
طريقة عمل البان كيك الحادق بدقيق الحبة الكاملة
طريقة عمل البان كيك الحادق بدقيق الحبة الكاملة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أقسى أنواع الفقد .. أن يبقى الشخص ويختفي الشعور

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : السذاجة والإدارة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

المزيد