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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الإحصاء: التضخم الشهري يرتفع 1.4% خلال مايو والسنوي يتراجع إلى 13%

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
آية الجارحي

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع التضخم الشهري إلى 1.4% خلال مايو و السنوي يتراجع إلى 13%.


ووفقا لما أعلنه الجهاز ، بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (292.0) نقطة لشهر مايو 2026، مسجلاً بذلك ارتفاعاُ قدره (1.4%) عن شهر ابريل 2026.

اسباب ارتفاع التضخم 


ترجع أهم الأسباب إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.3%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.5%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.3%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.5%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (12.7%)، مجموعة الخضروات بنسبة (1.7%)،  السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.1%)،  المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.2%)،  الدخان بنسبة (0.2%)، مجموعة الاقمشة بنسبة (1.7%)،  الملابس الجاهزة بنسبة (1.7%)،  صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.8%)،  الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (1.0%)،  المفروشات المنزلية بنسبة (0.5%)،  الاجهزة المنزلية بنسبة (0.9%)،  ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (1.6%)،  السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.5%)،  خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.7%)،  شراء المركبات بنسبة (1.0%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.5%)،  معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (2.7%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (10.4%)،  معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (1.2%)،  الوجبات الجاهزة بنسبة (1.1%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.3%).

انخفاض بعض السلع والخدمات 

 هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (-0.9%)، مجموعة امتعة شخصية بنسبة (-0.3%)،  خدمات الفنادق بنسبة           (-0.2%)،  خدمات النقل بنسبة (-0.2%)

معدل التضـخم السنوي 


سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (13.0%) لشهر مايو 2026 مقابل (13.4%)  لشهر أبريل 2026.

أولاً: التغيــر الشهــرى (شهــر مايو 2026 مقارنة بشهـر ابريل 2026):

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (2.1%) بسبب      ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (0.3%)،ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.5%)،    ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (1.3%)،     ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (0.5%)،    ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (12.7%).
... هذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-1.8%)،
سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (0.2%).
سجل قسم الملابس والاحذية ار    تفاعاً قدره (1.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (1.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.7%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (0.9%)، مجموعة الاحذية بنسبة (0.6%)، 
سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (2.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (3.1%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (0.8%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.2%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (1.0%).
سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (1.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.5%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (0.9%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (1.6%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (1.5%).
سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (0.2%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (0.7%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (0.3%).
سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.0%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (0.5%)، 
سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (9.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (10.4%).
سجل قسم الثقافة والترفيه انخفاضاً قدره (-0.2%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الرحلات السياحية المنظمة                   بنسبة (-0.9%).
سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره (1.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (1.1%).
سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره (0.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (1.3%)،

ثانياً: التغير السنوي (شهر مايو 2026 مقارنة بشهر مايو 2025):

سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعاً قدره (7.5%) بسبب     ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (2.6%). ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (3.8%).     ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (5.0%).    ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (1.4%)،    ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (4.8%)، ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (46.4%)،    ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.2%)،    ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (9.1%)،    ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (6.8%).

... هذا بالرغم من     انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-7.9%)،
سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعاً قدره (16.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (6.4%)، مجموعة الدخان بنسبة (16.9%).
سجل قسم الملابس والاحذية ارتفاعاً قدره (13.1.%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (14.7%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (13.6%)، مجموعة التنظيف والاصلاح وتأجير الملابس بنسبة (15.0%)، مجموعة الاحذية بنسبة (10.7%)، مجموعة اصلاح الاحذية بنسبة (10.1%).
سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعاً قدره (30.8%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الايجار الفعلي للمسكن بنسبة (26.3%)، مجموعة صيانة واصلاح المسكن بنسبة (13.4%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (3.6%)، 
سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعاً قدره (12.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (10.9%)، مجموعة الاجهزة المنزلية بنسبة (7.3%)، مجموعة الادوات الزجاجية وادوات المائدة والادوات المنزلية بنسبة (9.8%)، مجموعة ادوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (13.3%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (13.8%).
سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعاً قدره (5.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (13.5%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (20.1%).
سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعاً قدره (21.4%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (11.6%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (19.6%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (24.0%).
سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعاً قدره (10.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (5.6%)، مجموعة خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (10.4%).
سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعاً قدره (7.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (9.6%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (2.4%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة 14.8%، 
سجل قسم التعليم ارتفاعاً قدره 20.0% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة 22.0%، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة 15.3%، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة 364.5%.
سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً قدره 13.4% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة 13.4%، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة 15.0%.
سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعاً قدره 12.6% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة 13.6%، مجموعة امتعة شخصية بنسبة 29.0%.

التضخم التضخم الشهري التضخم السنوي الفاكهة الخضراوات السلع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء

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