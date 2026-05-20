تراجع جماعي للأسهم الأوروبية وسط ترقب نتائج "إنفيديا" ومخاوف التضخم

سجلت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأوروبية تراجعا جماعيا في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، بضغط من حالة الترقب التي تسيطر على المستثمرين قبيل إعلان نتائج أعمال شركة "إنفيديا" الأمريكية لرقائق الذكاء الاصطناعي إلى جانب تصاعد المخاوف من موجة تضخمية جديدة جراء الاضطرابات الجيوسياسية الراهنة.

وخسر مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي الشامل نحو 0.1% من قيمته، في حين هبط مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.4%، وتراجع مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.3%، كما سجل مؤشر "فوتسي 100" البريطاني تراجعا بنسبة 0.4%.

وتتجه أنظار الأسواق العالمية صوب شركة "إنفيديا" – إحدى أكبر الشركات قيمة في العالم – والتي من المقرر أن تعلن عن نتائجها الفصلية عقب إغلاق جلسة التداول في بورصة "وول ستريت" في وقت لاحق اليوم، حيث تعد هذه النتائج مؤشرا حيويا لتقييم آفاق الاستثمار والإنفاق العالمي في قطاع الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية .. تترقب الأسواق صدور القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين (التضخم) لشهر أبريل في منطقة اليورو، في وقت أظهرت فيه البيانات تباطؤاً في معدلات التضخم بالمملكة المتحدة.

ودفعت المخاوف من عودة الضغوط التضخمية الأسواق إلى ترجيح قيام البنك المركزي الأوروبي وبنوك مركزية أخرى برفع أسعار الفائدة، مما أدى إلى ارتفاع حاد في عوائد السندات الحكومية وأثر سلبا على معنويات المستثمرين في أسواق الأسهم.

وفي المقابل، تتطلع الأسواق إلى ما ستسفر عنه المحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران – والمتوقفة حاليا بموجب هدنة مؤقتة – للتوصل إلى تسوية تنهي العمليات العسكرية وتضمن إعادة فتح مضيق هرمز، في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات حركة الشحن خروج ناقلتي نفط صينيتين من المضيق اليوم.