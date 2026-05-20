استمرار الجسر الجوى.. 23 ألف حاج يصلون الأراضي المقدسة

كشف اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية، رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، عن وصول 23 ألفاً و424 حاجاً من بعثة حج القرعة إلى الأراضي المقدسة حتى الآن، استعداداً لأداء مناسك الحج وسط منظومة من الخدمات والتيسيرات المقدمة للحجاج.

وأوضح، في تصريحات لصحفي البعثة الإعلامية، أن عدد الحجاج المتواجدين حالياً بالمدينة المنورة بلغ ألفين و300 حاج، لافتاً إلى أنه سيتم تفويجهم إلى مكة المكرمة عقب انتهاء فترة إقامتهم التي تمتد لـ5 أيام في رحاب المسجد النبوي الشريف.

وأشار إلى أن إجمالي أعداد حجاج القرعة الذين وصلوا إلى مكة المكرمة بلغ حتى الآن 21 ألفاً و124 حاجاً، مؤكداً أنه جرى تسكينهم فور وصولهم داخل فنادق المنطقة المركزية القريبة من الحرم المكي الشريف، بما يضمن توفير أقصى درجات الراحة والتيسير لهم.

وأكد رئيس بعثة الحج استمرار الجسر الجوي بين مصر والمملكة العربية السعودية، لنقل باقي حجاج القرعة تباعاً إلى الأراضي المقدسة، وسط تنسيق متواصل بين جميع الجهات المعنية.

وفي السياق ذاته، تواصل بعثة حج القرعة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة جهودها لإنهاء إجراءات وصول الحجاج بسرعة، مع تقديم مختلف أوجه الدعم والتسهيلات التي تساعدهم على أداء المناسك بسهولة ويسر منذ لحظة الوصول.

وأشار إلى أن بعثة القرعة نجحت هذا العام في التعاقد مع إحدى كبرى شركات النقل بالمملكة العربية السعودية، لتوفير حافلات حديثة ومكيفة ومجهزة بأعلى مستوى، ومزودة بدورات مياه وأجهزة تحديد المواقع الجغرافية (GPS)، لنقل الحجاج بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما تم التعاقد مع شركة متخصصة لنقل وشحن حقائب الحجاج من مقار إقامتهم إلى المطارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة، في إطار خطة البعثة لتخفيف الأعباء عن الحجاج وتقديم أفضل الخدمات لهم طوال فترة الرحلة.