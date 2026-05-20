كاميرات بحساسات.. بعثة الحج السياحي تراجع التجهيزات النهائية لمخيمات منى

أجرت، البعثة الرسمية للحج السياحي المصري، المتواجدة حالياً بالمملكة العربية السعودية، برئاسة سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، بالتعاون مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، جولة ميدانية تفقدية بعدد من مخيمات حجاج السياحة بمشعر منى، والمُقرر استلامها خلال الأيام المقبلة من قبل شركات السياحة، وذلك قبل موعد التصعيد بوقت كافٍ.

شارك في الجولة عدد من أعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة وهم أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بالغرفة، ويسري السعودي و وليد خليل أعضاء لجنة السياحة الدينية بالغرفة.

استعدادات مكثفة لموسم الحج السياحي

ويأتي ذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لموسم الحج السياحي لهذا العام، لا سيما ما يتعلق بإجراءات تصعيد حجاج السياحة المصريين إلى المشاعر المقدسة.

وخلال الجولة، تفقدت اللجنة مخيمات حجاج السياحة بمستوياتها المختلفة (الخمس نجوم، والاقتصادي، والبري، وأبراج كدانه)، للوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال الحجاج، والتأكد من توافر كافة التجهيزات والخدمات المعتمدة، بما يضمن توفير أعلى درجات الراحة والرعاية لضيوف الرحمن.

ومن جانبها، أكدت سامية سامي أن الوزارة، في ضوء توجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار، تولي اهتماماً بالغاً بمتابعة جودة الخدمات المقدمة لحجاج السياحة، والعمل على تطويرها بشكل مستمر، بما يضمن تحقيق أعلى مستويات الراحة والرعاية خلال أداء المناسك.

كما حرصت اللجنة على التأكد من جاهزية المخيمات وملائمتها لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال توفير منحدرات (رامبات) مُخصصة لتسهيل الحركة عند مداخل المخيمات، إلى جانب تجهيز دورات مياه ملائمة، بما يضمن سهولة التنقل وتقديم خدمات مناسبة لاحتياجاتهم.

وشهدت الجولة متابعة عدد من الإجراءات والآليات التنظيمية الحديثة، التي يتم تطبيقها لأول مرة هذا الموسم، حيث تم تثبيت بيانات تفصيلية على المقعد (صوفا بد) المُخصص لكل حاج، تتضمن رقم الحاج، ورقم المربع، ورقم البوابة الخاصة به، بما يُسهم في تنظيم حركة الحجاج داخل المخيمات، وتيسير وصولهم إلى أماكنهم بسهولة.

كما اطلعت اللجنة على منظومة إلكترونية حديثة تم تجهيزها داخل المخيمات، تعتمد على كاميرات مُزودة بحساسات لرصد أعداد الحجاج الموجودين داخل كل مخيم، والتأكد من توافقها مع الطاقة الاستيعابية المقررة، مع إصدار تنبيهات فورية في حال تجاوز الأعداد المحددة.

وتتضمن المنظومة كذلك تقنيات لقراءة الباركود الخاص ببطاقة "النسك" لكل حاج، بما يضمن دخول الحجاج إلى المخيمات المُخصصة لهم فقط، حيث يتم إصدار تنبيه فوري في حال دخول أي حاج إلى مخيم غير مخصص له، وذلك في إطار تعزيز مستويات التنظيم والسلامة داخل المشاعر المقدسة.

وخلال الجولة، تأكدت اللجنة من توافر كافة التجهيزات الأساسية، بما يشمل الأسرة المريحة (صوفا بد)، والمساحات المناسبة لكل حاج، وأنظمة التكييف، ومياه الشرب النقية، ودورات المياه، بالإضافة إلى وجود عيادات طبية داخل كل مخيم، ومناطق مُخصصة للصلاة، وأماكن لتقديم الوجبات اليومية المدعومة بالمشروبات والعصائر والمثلجات، فضلاً عن توافر أعداد كافية من أطقم الخدمة لتلبية احتياجات الحجاج، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة.

كما رصدت اللجنة بعض الملاحظات المحدودة المتعلقة بعدد من التجهيزات، حيث تم التوجيه بسرعة تلافيها والانتهاء منها في أقرب وقت ممكن قبل بدء توافد الحجاج إلى المشاعر المقدسة.

وتواصل لجنة معاينة مخيمات السياحة أعمالها على مدار الساعة، مع إجراء مراجعات يومية ورفع تقارير دورية لمتابعة معدلات الإنجاز، والتأكد من استكمال كافة التجهيزات قبل موعد تصعيد الحجاج بوقت كافٍ.

وشارك في الجولة من وزارة السياحة والآثار كل من إيهاب البيومي مدير عام الإدارة العامة للتفتيش، والمهندس محمد رضا مدير عام الإدارة العامة للسياحة الدينية بالإدارة المركزية لشركات السياحة، والمهندس حسام البدوي مدير عام الإدارة العامة للنقل السياحي، والمهندس مصطفى عصر مدير وحدة التطوير والدعم الفني، وهاني نصر عضو المكتب الفني بالإدارة المركزية للشركات.

