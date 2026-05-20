قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكنيست الإسرائيلي يصوت اليوم على القراءة الأولى لحل نفسه
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تتويج آرسنال رسميًا باللقب
وزير الخارجية يلتقي أسقف الكنيسة القبطية في لندن
بعد ظهور مخاوف عالمية.. 5 معلومات صادمة عن فيروس إيبولا القاتل.. واستشاري مناعة يوضح أعراضه
انخفاض أسعار سبائك الذهب في مصر اليوم الأربعاء 20 مايو
مع اقتراب مناسك الحج.. رئيس بعثة الحج الرسمية يوجه نصائح هامة للحجاج المصريين
مدبولي: التعليم قضية أمن قومي ومحور أساسي في بناء الجمهورية الجديدة
مدبولي يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين البترول وشركة إكسون موبيل وشركة قطر للطاقة في مجال الغاز
تنقيب عن البترول في 15 منطقة.. الحكومة تستهدف جذب 6.2 مليار دولار استثمارات.. ونواب: مصر توفر الأمان للمستثمر
منال عوض: المنظومة البيئية الموحدة تمثل نقلة نوعية في إدارة بيانات القطاع الصناعي
استمرار الجسر الجوى.. 23 ألف حاج يصلون الأراضي المقدسة
انطلاق اجتماع اتصالات النواب لمناقشة موازنة المعهد القومي للاتصالات ووكالة الفضاء المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مدبولي: التعليم قضية أمن قومي ومحور أساسي في بناء الجمهورية الجديدة

مدبولي: التعليم قضية أمن قومي ومحور أساسي في بناء الجمهورية الجديدة
مدبولي: التعليم قضية أمن قومي ومحور أساسي في بناء الجمهورية الجديدة
أ ش أ

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تنظر إلى التعليم باعتباره «قضية أمن قومي ومحورًا رئيسيًا في مشروع بناء الجمهورية الجديدة»، انطلاقًا من اقتناع راسخ بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ ببناء الإنسان وتنمية قدراته العلمية والفكرية والثقافية، باعتباره الثروة الأكثر استدامة وتأثيرًا في مستقبل الوطن.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس الوزراء في احتفالية عرض نتائج دراسة إصلاح التعليم في مصر، التي أُقيمت بالتعاون مع اليونسيف، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وشركاء التنمية الدوليين.

وقال مدبولي إن جودة التعليم تمثل المحدد الرئيسي لقدرة الدول على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز تنافسيتها وبناء اقتصادات قائمة على المعرفة والابتكار»، مشددًا على أن التعليم لم يعد مجرد خدمة أساسية، بل أصبح ركيزة استراتيجية في بناء مستقبل الدول وقدرتها على التقدم.

وأضاف أن جودة التعليم أصبحت «معيارًا أساسيًا لقياس قوة الدول، ليس فقط من حيث كفاءة نظمها التعليمية، وإنما من حيث قدرتها على إعداد أجيال تمتلك مهارات المستقبل، وقادرة على التفاعل مع التحولات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد وسوق العمل العالمي».

وأشار رئيس الوزراء إلى أن انعقاد هذا اللقاء يعكس «اهتمامًا متواصلًا بتعزيز مسارات التطوير في أحد أهم ركائز التنمية البشرية والشاملة، وهو قطاع التعليم وبناء القدرات البشرية»، مؤكدًا أن الدولة المصرية تضع تطوير المنظومة التعليمية في صدارة أولوياتها الوطنية.

وأوضح مدبولي أن المؤتمر يجسد كذلك التزام الدولة وشركائها بالمضي قدمًا في دعم جهود الإصلاح واستكمال ما تحقق من إنجازات، بما يسهم في الارتقاء بجودة المنظومة التعليمية وترسيخ أثرها المستدام في إعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات المستقبل وصناعة التغيير.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة مستمرة في تنفيذ رؤية شاملة لتطوير التعليم، تستهدف بناء أجيال أكثر قدرة على الابتكار والإبداع، وتعزيز جاهزية الشباب المصري للتعامل مع متغيرات العصر ومتطلبات التنمية الحديثة.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قضية أمن قومي مشروع بناء الجمهورية الجديدة الاستثمار الحقيقي الثروة الأكثر استدامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

فارق 1140 جنيهًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب الآن بمصر

الأرصاد

انقلاب جوي يضرب مصر.. انخفاض مُفاجئ في درجات الحرارة ورياح وأتربة تضرب هذه المناطق

الدواجن

6 جنيه دفعة واحدة.. تحرك أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالأسواق

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يخسر 100 والجنيه الذهب 500 .. هبوط مفاجئ في أسعار الذهب اليوم

الزمالك

«فيفا» يعلن إيقاف قيد نادى الزمالك للمرة الـ 18

الدولار

عقب تراجعه | سعر صرف الدولار رسميًا في البنوك الآن

صورة تعبيرية

المقبلون على الزواج أولوية.. الحكومة تزف بشرى سارة للشباب

محمد رمضان

محمد رمضان يُوجّه رسالة لـ عمرو أديب .. ماذا قال؟

ترشيحاتنا

جوارديولا

جوارديولا يؤجل حسم مستقبله مع مانشستر سيتي بعد ضياع لقب البريميرليج

جون إدوارد

رسائل جون إدوارد الأخيرة للاعبي الزمالك قبل لقاء سيراميكا كليوباترا

أرسنال

أرقام خيالية.. تعرف على مكافأة أرسنال بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي

بالصور

إطلالة ناعمة.. رنا رئيس تستعرض رشاقتها

رنا رئيس
رنا رئيس
رنا رئيس

أحمر جريء.. ريا أبي راشد تخطف الأنظار بظهورها

ريا أبي راشد
ريا أبي راشد
ريا أبي راشد

رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة.. صور

رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة
رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة
رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة

لوك غير تقليدي.. كارولين عزمي تستعرض رشاقتها

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

فيديو

روميساء عبدالحكيم

اختفاء 5 أيام .. مفاجآت في قصة «روميساء» طالبة أكتوبر | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

المزيد