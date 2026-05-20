رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية يتفقد فنادق الحجاج بمكة المكرمة.. صور

تفقد أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية عددا من فنادق حجاج الجمعيات الأهلية، المستويين الثاني والثالث بمكة المكرمة، وذلك للاطمئنان على توافر كافة الخدمات المقدمة لحجاج الجمعيات الأهلية.

وحرص رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية على تفقد المطاعم بالفنادق للاطمئنان على جودة الوجبات المقدمة للحجاج، خاصة أنها تقدم بنظام" البوفيه المفتوح" في وجبتي الإفطار والغذاء، كما التقي القائمون عليها موجها لهم الشكر على ما يبذلونه من جهد لخدمة حجاج الجمعيات الأهلية.

كما التقي أيمن عبد الموجود عددا من الحجاج الرجال والسيدات للاطمئنان عليهم والاستماع لمطالبهم، حيث أشادوا بجودة الخدمات المقدمة لهم، وكذلك تواجد المشرفين والوعاظ والواعظات معهم طوال الوقت الأمر الذي له أثر إيجابي عليهم.

وطالب رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية المشرفين والمشرفات ببذل قصارى الجهود والتواجد بقرب الحجاج والعمل على تلبية كافة مطالبهم للتسهيل عليهم في أداء المناسك في سهولة ويسر.

كما حرص عبد الموجود على استقبال عدد من أفواج حجاج الجمعيات الأهلية القادمة من مطار جدة والاطمئنان على تسكينهم في الفنادق، مؤكدا أن كل أعضاء بعثة حج الجمعيات الأهلية يعملون على راحتهم وتلبية كافة مطالبهم.