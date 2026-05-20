في ذكرى رحيل سمير صبري.. أقنع راقصة شهيرة بالعودة في سن 60 ووصف بالفنان الشامل

يحل اليوم ذكري وفاة الفنان الكبير سمير صبري، والذي يعد مثالًا للفنان الشامل، حيث انه جمع بين الغناء والتمثيل، بالإضافة الي تقديم البرامج.

وُلد سمير صبري في مدينة الإسكندرية عام 1936 وقدم في بداية مشواره الفني برنامج ما يطلبه المستمعون باللغة الإنجليزية، كما قدم عدة برامج في التليفزيون المصري تمتعت بشعبية كبيرة منها هذا المساء، كان زمان، والنادي الدولي.

عُرف عن الراحل سمير صبري حبه وعشقه للفن منذ الصغر، فقد عاش وسط عائلة تتذوق الفن وتحترمه، سواء في السينما أو المسرح أو الموسيقى، إذ كانوا يصطحبونه دائما إلى دور السينما والمسرح، وشجعوه عندما وقف أمامهم يقلد الفنانين ويغني ويرقص.

قدم سمير صبري، العديد من الأعمال الفنية الناجحة على مدار مشواره كان من بينها، أفلام “أبي فوق الشجرة”، و"المساجين التلاتة"، و"دموع صاحبة الجلالة"، و"جحيم تحت الأرض"، و"الصديقان"، و"المراية" وغيرهم.

وصف سمير صبري بالفنان الشامل، فهو ممثل ومطرب ومذيع وشارك في العديد من الأعمال الفنية خلال مسيرته الناجحة، ليصبح واحدا من أهم الممثلين من أبناء جيله، وأسس شركة إنتاج سينمائية وتفرغ في السنوات الأخيرة للعمل في المسلسلات التلفزيونية، وغيبه الموت عن عمر ناهز 86 عاما بعد صراع مع المرض، وكان ذلك في يوم 20 مايو عام 2022.

واحد من الالغاز التي كان لها وجود في حياة سمير صبري، هو وجود ابنه من عدمه، حيث صرح الراحل ان لديه ابن واحفاد، ولكن بعد وفاته لم يظهر ابنه او احفاده علي الاطلاق، بالإضافة الي ان الراحل تنازل عن شقته لابناء خالته.

استطاع سمير صبري إقناع الفنانة الراحلة سامية جمال، بالعودة إلي الرقص في سن 60، حيث كانت تمر بأزمة مالية.