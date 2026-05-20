مدبولي: المعلم المصري بطل هذه المرحلة والدولة لا تدخر جهدا لتحسين ظروفه

ثمن الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال فعالية عرض نتائج دراسة إصلاح التعليم فى مصر، الجهد الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم.. والمعلم المصري بوصفه البطل فى هذه المرحلة.

وأوضح أن الدولة تعول على المعلم فى الفترة القادمة لتحسين مؤشرات جودة التعليم والدولة لا تدخر أى جهد فى تحسين ظروفه المعيشية.

وأشار إلى انه في ظل ما تعانيه الدولة من تحديات كان هناك إصرارا من الرئيس على أن يكون للمعلم مزايا في هذه الفترة إيمانا منا بأنه يجب ان يكون على رأس أفضل القطاعات الموجودة في الدولة.

وأضاف مدبولي: “جودة التعليم هي المحدد الرئيسي لقدرة الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة، وأصبحت جودة التعليم اليوم معيارا أساسيا لقياس قوة الدولة .. وتنظر الدولة المصرية إلى التعليم باعتباره قضية أمن قومي ومحورا أساسيا فى مشروع الجمهورية الجديدة”.

وتابع: “هذا اللقاء يعكس اهتماما متزايدا بتطوير عملية التعليم فى مصر ”، لافتا إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تبنت رؤية إصلاحية شاملة لتطوير منظومة التعليم.

وأشار إلى أن الحكومة شرعت فى تنفيذ برنامج وطني متكامل لإصلاح التعليم أرتكز على تدعيم بنية تعليمية أكثر تطورا وكفاءة.. وظل المعلم المصري حاضرا بوصفه الدعامة الأولي للعملية التعليمية والعنصر الأكبر فى نشر الوعي”.

مصطفي مدبولي مجلس الوزراء وزارة التربية والتعليم المعلم المصري

